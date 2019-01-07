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Altın Küreler'de 'Şeytan'a teşekkür

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İLGİNÇ HABERLER  | 07.01.2019 11:56 | Son Güncelleme

Oscar ödüllerinin habercisi sayılan 76’ncı Altın Küre Ödülleri Pazar gecesi Los Angeles’ta sahiplerini buldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin düzenlediği törende gecenin ilk ödülü The Kominsky Method’daki rolüyle Michael Douglas’a gitti.

Altın Küreler'de 'Şeytan'a teşekkür

Altı dalda aday olan 'Vice' geceden tek ödülle ayrıldı. Komedi ya da müzikal film dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü, filmde eski ABD başkan yardımcısı Dick Cheney’i canlandıran Christian Bale kazandı. Bale, konuşmasında bu rolü canlandırmasında kendisine ilham kaynağı olan şeytana teşekkür etti.

Bale'in bu konuşması da Şeytan Kilisesi'nden olumlu karşılık buldu;

"Bize göre, Şeytan onurun, özgürlüğün ve bireyciliğin sendromudur ve yüksek kişisel potansiyelimizin metaforik bir yansıması olarak karşılık bulur. Bay Bale'in kendi yeteneği ve becerisi ona bu ödülü kazandırmıştır, bu uygundur. Yaşa Christian! Yaşa Şeytan!"


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