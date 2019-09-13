Altın Portakal başvuruları 16 Eylül'de sona eriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası film yarışmalarına başvurular 16 Eylül Pazartesi günü sona erecek. İki yıl sonra geri dönen Ulusal Yarışma, 2019 Türkiye yapımı kısa, belgesel ve uzun film başvurularını beklerken, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması da dünya sinemasından en yeni ve yaratıcı örnekleri Antalya'da bir araya getirecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl toplamda 1 milyon 357 bin 500 TL para ödülü verilecek.

SİNEMAYA 810 BİN TL'LİK DESTEK

En İyi Film'in 250 bin TL para ödülüyle destekleneceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda toplamda 810 bin TL değerinde para ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın ödülleri toplamda 60 bin TL, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nın ödülü ise 30 bin TL değerinde olacak.

Sinemaseverlerin, bugünün ustaları ve geleceğin yönetmenlerini bir arada izleme fırsatı bulacağı Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dallarında yaklaşık 100 bin TL'ye yakın para ödülü desteği sunulacak.

Festivalin web sitesinde devam eden başvurular, 16 Eylül Pazartesi günü sona erecek.