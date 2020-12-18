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Altın portakal diyorlar! Gripten akciğer kanserine kadar kalkan oluyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 18.12.2020 09:26 | Son Güncelleme:
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Altın portakal diyorlar! Gripten akciğer kanserine kadar kalkan oluyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Zünbülcan, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlere kamkat yiyin tavsiyesinde bulundu. Kumkuat ya da kamkat olarak bilinen meyve, yüksek oranda C vitamini içeriyor. Akciğer kanserine karşı koruyucu etkisi bulunan kamkat, gerçek bir vitamin ve mineral kaynağı. İşte namı diğer altın portakalın faydaları.

Koronavirüse karşı meyve tüketimi hızla artarken içerdiği bol miktardaki C vitamini ile en çok tercih edilen meyvelerin başında gelen kumkuat yani kamkat, enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi sebebiyle de pek çok kişi tarafından tüketiliyor.

KAMKATTA BULUNAN VİTAMİNLER NELERDİR?

Meyvenin sayısız faydası olduğunu anlatan diyetisyen Derya Zünbülcan, "Aslında bu küçük mucize 'altın portakal' diye anılıyor. Bol miktarda C vitamini, A vitamini, B1, B2 ve B3 içeriyor. İçerdiği bu vitaminler sayesinde hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de olabilecek enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı sağlıyor. Doğal koruyucu, hücrelerin üretimini destekliyor. Kanserden, gripten koruyor. Soğuk algınlığı, grip, nezle, koronavirüs hangisi olursa olsun bağışıklık sisteminizi adeta ayağa kaldıran bir meyve. Küçük olduğuna bakmayın, kuvveti gerçekten oldukça büyük" dedi.

GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACININ YARISINI KARŞILIYOR

Günde 5-6 kamkat tüketmek gerektiğini anlatan Zünbülcan, "Bu miktar günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse yarısını sağlamış oluyor. 8-10 adet kamkat yaklaşık 10 gram lif içeriyor ve bu lif, bağışıklık sisteminizin korunmasını, bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda kamkat yüksek A vitamini içeriyor. Göz sağlığına çok büyük faydası var.

KIRIŞIKLIKLARA SAVAŞ AÇIYOR

Kırışıklıkların oluşmasını istemeyenler de mutlaka kamkatı diyetlerine eklemeliler. Cilt kırışıklığı ve güneş lekelerini önleyen en önemli meyvelerden biri kamkattır. Tepeden tırnağa bir yenilenme isteniyorsa kamkat mutlaka diyet listesine eklenmeli. Kamkatın özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Kamkat kabuğu ile yeniliyor. Kabuğu çok acı geliyorsa ılık bir suda ıslatılabilir ancak C vitamini kaybına sebep olabileceği için mümkünse suda bekletilmeden tüketilmeli" dedi.

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