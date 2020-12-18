Altın portakal diyorlar! Gripten akciğer kanserine kadar kalkan oluyor

Koronavirüse karşı meyve tüketimi hızla artarken içerdiği bol miktardaki C vitamini ile en çok tercih edilen meyvelerin başında gelen kumkuat yani kamkat, enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi sebebiyle de pek çok kişi tarafından tüketiliyor.

KAMKATTA BULUNAN VİTAMİNLER NELERDİR?

Meyvenin sayısız faydası olduğunu anlatan diyetisyen Derya Zünbülcan, "Aslında bu küçük mucize 'altın portakal' diye anılıyor. Bol miktarda C vitamini, A vitamini, B1, B2 ve B3 içeriyor. İçerdiği bu vitaminler sayesinde hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de olabilecek enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı sağlıyor. Doğal koruyucu, hücrelerin üretimini destekliyor. Kanserden, gripten koruyor. Soğuk algınlığı, grip, nezle, koronavirüs hangisi olursa olsun bağışıklık sisteminizi adeta ayağa kaldıran bir meyve. Küçük olduğuna bakmayın, kuvveti gerçekten oldukça büyük" dedi.

GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACININ YARISINI KARŞILIYOR

Günde 5-6 kamkat tüketmek gerektiğini anlatan Zünbülcan, "Bu miktar günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse yarısını sağlamış oluyor. 8-10 adet kamkat yaklaşık 10 gram lif içeriyor ve bu lif, bağışıklık sisteminizin korunmasını, bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda kamkat yüksek A vitamini içeriyor. Göz sağlığına çok büyük faydası var.