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Altın yazmalı dini kitap ele geçirildi!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.04.2019 08:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bin 100 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada Bismil ve Ergani ilçelerinde ikamet eden 4 kişinin tarihi bir kitabı satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldı.

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Yapılan araştırmada söz konusu kitabın yaklaşık bin 100 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli kitap olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda dün Ergani ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bahse konu şüpheliler, altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, İbranice altın yazmalı, dış kaplaması deri, 21 sayfadan oluşan kitap ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınmış, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ibranice

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