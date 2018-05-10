MAGAZİN

Altın yükseldi; Alişan ve Buse Varol Kapalıçarşı'ya koştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 14:34 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz pazar günü evlenen Buse Varol ve Alişan, altın fiyatlarının yükseldiğini duyunca soluğu Kapalıçarşı'da aldı

Altın yükseldi; Alişan ve Buse Varol Kapalıçarşı'ya koştu

Alişan ve Buse Varol, şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı törende geçtiğimiz pazar günü evlendi.

Gece boyunca takılan altınlarla hareket etmekten zorlanan çift, düğünden sonra 540 bin TL değerindeki altınları için Kapalıçarşı'ya gitti.

ALTIN FİYATLARI ARTINCA KAPALIÇARŞI'YA GİTTİ

Alişan altın fiyatlarının artmasıyla soluğu Kapalıçarşı'da aldı. Kuyumcu dükkanlarına giden Alişan, dükkan sahipleriyle çektirdiği fotoğrafı, "Kapalıçarşı'nın iki kralı" notuyla paylaştı.

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Şarkıcının yaptığı paylaşımlar, akıllara "Altınları bozdurmayı mı gitti?" sorusunu getirdi.

Alişan, aralarında eşi Buse Varol'un da olduğu grupla kahve içerken video çekerek masadaki arkadaşlarını tanıttı. Eşi Buse Varol'a dönerek "Siz ne iş yapıyorsunuz hanımefendi ne için geldiniz?" sorusunu soran Alişan "Ben alıcıyım" cevabını alınca kahkaha atarak videoyu sonlandırdı.

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