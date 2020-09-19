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Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp görevine başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.09.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamlığına atanan Mehmet Can İrdelp’in görevine başladığı bildirildi.Balıkesir 106.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp görevine başladı

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamlığına atanan Mehmet Can İrdelp’in görevine başladığı bildirildi.
Balıkesir 106. dönem kaymakam adayı Mehmet Can İrdelp, 1993 yılında Eskişehir Günyüzü ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Günyüzü ilçesinde tamamladı. Liseyi Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesinde tamamlayan İrdelp, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olduktan sonra, 2017 yılında kaymakamlık sınavına girerek başarılı olup kaymakam adayı oldu. 2018 yılında Balıkesir Kaymakam adayı olarak göreve başladıktan sonra kısa süre Balıkesir Havran Kaymakam vekilliği, Eskişehir Sivrihisar Kaymakam refikliği ve Isparta Eğridir kaymakam refikliği görevinde bulundu. Daha sonra Selendi Kaymakam vekilliği ve Çeltik Kaymakamı görevine yapan Mehmet Can İrdelp, İçişleri Bakanlığı’nın 11 Eylül 2020 tarihli onayı ile 15 Eylül 2020 tarihi itibariyle Altıntaş ilçesinde görevine başladı.

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