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  4. ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri’ sahiplerini buldu

‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri’ sahiplerini buldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Bu yıl 18’incisi düzenlenen ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri’ sahiplerini buldu.

İSTANBUL, (DHA)- Bu yıl 18’incisi düzenlenen ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri’ sahiplerini buldu. Medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı ödül töreninde 33 kategoride ödül verildi.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni üniversitenin Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı törende, yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın sinema oyuncusu, erkek sinema oyuncusu, en iyi ekonomist, şirket, sivil toplum kuruluşu, dizi, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 33 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Bülent Parlak’ın üstlendiği, ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni’nde, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “35 bin öğrencimizin tercihleriyle seçilen yılın yıldızlarını kutluyorum. Üniversitemiz, bin 600 akademisyen ve Teknopark’ımızdaki 7 bin AR-GE çalışanı ile Türkiye’nin milli hedeflerine doğru canla başla çalışmaya devam ediyor” dedi.
Gecenin sponsoru Altınyıldız Classics adına plaket alan Altınyıldız Classics Pazarlama Yöneticisi Emre Elmacık, “Yaklaşık 20 yıldır düzenlenen bu başarılı organizasyona sponsor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemizin aydınlık gençlerini elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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2019 Yılında En Beğenilen Show Programı: Çok Güzel Hareketler 2

2019 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı: Emir Can İĞREK

2019 Yılında En Beğenilen Kadın Şarkıcı: Nil KARAİBRAHİMGİL

2019 Yılında En Beğenilen Şarkı: Ela - Reynmen

2019 Yılında En Beğenilen İş Adamı: Ahmet Nazif ZORLU

2019 Yılında En Beğenilen İş Kadını: Oya ECZACIBAŞI

2019 Yılında En Beğenilen Şirket: Koç Holding

2019 Yılında En Beğenilen TV Kanalı: TV8

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