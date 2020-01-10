İSTANBUL, (DHA)- Bu yıl 18’incisi düzenlenen ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri’ sahiplerini buldu. Medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı ödül töreninde 33 kategoride ödül verildi.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni üniversitenin Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı törende, yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın sinema oyuncusu, erkek sinema oyuncusu, en iyi ekonomist, şirket, sivil toplum kuruluşu, dizi, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 33 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Bülent Parlak’ın üstlendiği, ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni’nde, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “35 bin öğrencimizin tercihleriyle seçilen yılın yıldızlarını kutluyorum. Üniversitemiz, bin 600 akademisyen ve Teknopark’ımızdaki 7 bin AR-GE çalışanı ile Türkiye’nin milli hedeflerine doğru canla başla çalışmaya devam ediyor” dedi.

Gecenin sponsoru Altınyıldız Classics adına plaket alan Altınyıldız Classics Pazarlama Yöneticisi Emre Elmacık, “Yaklaşık 20 yıldır düzenlenen bu başarılı organizasyona sponsor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemizin aydınlık gençlerini elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.