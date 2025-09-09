Alzheimer’a karşı doğal destek: Yeşil çay gizli güç mü?

Demans vakalarının 2030 yılında 82 milyona ve 2050 yılında 152 milyona ulaşacağını aktaran Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, yeşil çayın güçlü antioksidanı EGCG’nin B3 vitamini ile harmanlanmasının yaşlanan beyin hücrelerini canlandırdığını ve zararlı protein birikimini temizlediğini söyledi.

DÜNYA ÇAPINDA MİLYONLARCA İNSANI ETKİLİYOR

Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, Alzheimer hastalığının dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen ve hafıza, düşünce davranışa yavaş yavaş zarar veren en korkulan hafıza bozukluklarından biri olduğunu söyledi.

Demans, dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişiyi etkilediğini ve her yıl 10 milyon yeni vaka görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Talip Asil, demanslı kişi sayısının 2030 yılında 82 milyon, 2050 yılında ise 152 milyona ulaşacağının öngörüldüğünü söyledi.

2030’DA 82 MİLYONA ULAŞACAK

Prof. Dr. Talip Asil, Dünya Alzheimer Ayı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Dünya üzerinde demans artışın yaşlanan nüfusu bağlı olduğunu aktaran Prof. Dr. Talip Asil, şunları kaydetti: "Diyet alışkanlıkları demansın önlenmesinde önemli rol oynuyor. Dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri olan çay; kafein ve polifenoller sayesinde güçlü bir koruyucu etkiye sahip.

'YEŞİL ÇAY TÜKETENLERDE ALZHEİMER RİSKİ DÜŞÜYOR'

Araştırmalar, yüksek kafein alımının demans riskini azalttığını gösteriyor. Özellikle yeşil çay, içerdiği kateşin polifenolleriyle; antioksidan etki gösterir, beyindeki inflamasyonu azaltır, Alzheimer’ın temel nedeni olan amiloid-beta proteinin birikimini engeller. Sinir hücrelerini koruyarak apoptozu (planlı hücre ölümü) önler. Toplum temelli çalışmalar da bu sonuçları destekliyor: Yeşil çay tüketenlerde Alzheimer riski düşüyor, bilişsel fonksiyonlar güçleniyor."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır