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Alzheimer hastası adam 8 gündür kayıptı! Sadece bunu yaparak inanılmaz bir şekilde hayata tutundu

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GÜNDEM  | 22.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 8 gün önce bir akrabasının cenazesine geldikten sonra kaybolan 87 yaşındaki Salim Bodur, dere kenarında bir vatandaş tarafından tesadüfen bulundu. Samsun'dan Ordu’nun Fatsa ilçesine bir akrabasının cenazesine geldikten sonra cenaze bitimi bir anda ortadan kaybolan Salim Tutar, inanılmaz bir şekilde 8 gün sonra Ilıca Deresi kenarında bulunurken, bu süreçte sadece su ile beslendiğini söyledi.

Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçenin her tarafında aranan alzaymır ve sara hastası Salim Bodur bir vatandaşın bahçesinde dere kenarında bulundu. Dere kenarına yaklaşık 30 metreden düşen alzaymır ve sara hastası Salim Bodur, kayıp olduğu günden bu zamana kadar su ile beslendiğini ifade etti.

Jandarma ekiplerince düştüğü yerden çıkartılan yaşlı adam tedavi için Fatsa Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adamın bir süre tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

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'YAŞLI ADAM ORADA YATIYORDU'

Bahçesinde çalışırken tesadüfen yaşlı adamı bulduğunu ifade eden Muhammet Yanık isimli vatandaş, “Bahçeye fındık ilacı atmaya gittim. Sular da vardı elimde o ara bidonlardan iki tanesi en aşağı dereye kadar indi. Bidonları almaya gittiğimde ses duydum ve yaşlı adam orada yatıyordu. Hemen jandarma ekiplerine haber verdim” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu Kayıp

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
keşke başımızdaki malum kişilerde Hafızalarını kaybetsede gitse
bidon düşmese bulunamayacaktı yani
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