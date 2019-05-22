Alzheimer hastası adam 8 gündür kayıptı! Sadece bunu yaparak inanılmaz bir şekilde hayata tutundu

Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçenin her tarafında aranan alzaymır ve sara hastası Salim Bodur bir vatandaşın bahçesinde dere kenarında bulundu. Dere kenarına yaklaşık 30 metreden düşen alzaymır ve sara hastası Salim Bodur, kayıp olduğu günden bu zamana kadar su ile beslendiğini ifade etti.

Jandarma ekiplerince düştüğü yerden çıkartılan yaşlı adam tedavi için Fatsa Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adamın bir süre tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

'YAŞLI ADAM ORADA YATIYORDU'

Bahçesinde çalışırken tesadüfen yaşlı adamı bulduğunu ifade eden Muhammet Yanık isimli vatandaş, “Bahçeye fındık ilacı atmaya gittim. Sular da vardı elimde o ara bidonlardan iki tanesi en aşağı dereye kadar indi. Bidonları almaya gittiğimde ses duydum ve yaşlı adam orada yatıyordu. Hemen jandarma ekiplerine haber verdim” diye konuştu. (İHA)

