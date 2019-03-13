Alzheimer'lı eşini sadece hindistan cevizi yağı kullanarak tedavi etti!

53 yaşında olan Steve Newport'un unutkanlıkları zamanla artmaya başladı ve eşi Mary, bu değişimlerin normal olmadığını fark etti. Günlük hayatta yaptıklarını hatırlamakta güçlük çeken Steve'e yapılan testler sonucu üzücü teşhis konuldu: Alzheimer.

Steve'e teşhis konulduktan sonra ilaç tedavisine geçildi. İlaçların yan etkisi Steve'i depresyona sürükledi. Durumu fark eden Mary, eşi işin yeni araştırmalara başladı. Dr. Newport'un araştırması ilginç bir keşif sağladı. Alzheimer için umut olan trigliseritler, beyin sağlığını korumaya yarıyor. Araştırmalarında orta zincirli trigliseritlerin alzheimerdan kansere kadar faydalı olabileceğini gören Mary, trigliserit içeren ürünleri araştırmaya koyuldu. İşte o umut ışığını içinde barındıran ürün hindistan cevizi yağıydı.

Mary, 'kaybedecek neyim var' diyerek bu yöntemi eşi için uygulamaya başladı. Ertesi sabah yulaf ezmesine birkaç kaşık hindistan cevizi yağından döktü. Sonrasında akşam yemeklerine de ilave etmeye başladı.

Günlük olarak eşini gözlemleyen Mary, 37. günde olumlu sonuçlar almaya başladı. Eşinin tanımadığı insanları tanımaya başladığını, sohbet edebildiğini gördü. 60 gün boyunca hindistan cevizi tüketen Steve başarılı sonuçlar aldı. 60 günde büyük yol kateden Steve, artık odak sorunu yaşamıyordu ve günlük hayatta kurduğu cümle sayıları artmıştı. Mary, Steve'in 1 yıl sonra neredeyse bambaşka biri haline geldiğini söylüyor.