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Alzheimer'lı eşini sadece hindistan cevizi yağı kullanarak tedavi etti!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

Mücadelesi oldukça zor olan ve çaresiz bir hastalık olarak bildiğimiz alzheimer'dan kurtulmayı başaran birini tanıtacağız bugün sizlere. 16 yıldır alzheimer ile mücadele eden eşini hindistan cevizi yağı ile tedavi ettiğini söyleyen doktor Mary Newport, bulgularıyla hepimizi şaşırtacak...

Alzheimer'lı eşini sadece hindistan cevizi yağı kullanarak tedavi etti!

53 yaşında olan Steve Newport'un unutkanlıkları zamanla artmaya başladı ve eşi Mary, bu değişimlerin normal olmadığını fark etti. Günlük hayatta yaptıklarını hatırlamakta güçlük çeken Steve'e yapılan testler sonucu üzücü teşhis konuldu: Alzheimer.

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Steve'e teşhis konulduktan sonra ilaç tedavisine geçildi. İlaçların yan etkisi Steve'i depresyona sürükledi. Durumu fark eden Mary, eşi işin yeni araştırmalara başladı. Dr. Newport'un araştırması ilginç bir keşif sağladı. Alzheimer için umut olan trigliseritler, beyin sağlığını korumaya yarıyor. Araştırmalarında orta zincirli trigliseritlerin alzheimerdan kansere kadar faydalı olabileceğini gören Mary, trigliserit içeren ürünleri araştırmaya koyuldu. İşte o umut ışığını içinde barındıran ürün hindistan cevizi yağıydı.

Mary, 'kaybedecek neyim var' diyerek bu yöntemi eşi için uygulamaya başladı. Ertesi sabah yulaf ezmesine birkaç kaşık hindistan cevizi yağından döktü. Sonrasında akşam yemeklerine de ilave etmeye başladı.

Günlük olarak eşini gözlemleyen Mary, 37. günde olumlu sonuçlar almaya başladı. Eşinin tanımadığı insanları tanımaya başladığını, sohbet edebildiğini gördü. 60 gün boyunca hindistan cevizi tüketen Steve başarılı sonuçlar aldı. 60 günde büyük yol kateden Steve, artık odak sorunu yaşamıyordu ve günlük hayatta kurduğu cümle sayıları artmıştı. Mary, Steve'in 1 yıl sonra neredeyse bambaşka biri haline geldiğini söylüyor.

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Depresyondan kurtulan Steve çok daha neşeli bir insan oldu. Dr. Mary, hindistan cevizinin harikulade olduğunu söylüyor ancak ilaç haline getirilmesi için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor. Yapılan küçük çaplı araştırmalar, hindistan cevizinin ana maddesi olan orta zincirli trigliseritlerin alzheimer'ın etkilerini yavaşlattığını kanıtlıyor.

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Kaynak

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hindistan cevizi yağı faydaları alzheimer tedavisi

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