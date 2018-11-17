Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir?

Hindistan cevizi yağı, günümüzde özellikle cilt ve saç bakımında popüler bir üründür. Aktarlarda kolaylıkla bulabileceğiniz Hindistan cevizi yağı ile iyi bir cilt bakımı ve saç bakımı yapabilirsiniz. İçerdiği yağ asitleri ve vitamin, mineraller ile sağlığımıza birçok faydası vardır. Daha çok kozmetik faydalarından yararlandığımız Hindistan cevizi yağının faydaları, hangi hastalıklara iyi geldiği, nasıl kullanıldığı ve içeriğine dair konuları makalemizde derledik. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Hindistan cevizi yağı, yüksek oranda doymuş yağ içerir. Yemeklik yağ olarak kullanımı ülkemizde yaygın olmasa da yetiştiği bölgelerde genellikle bu amaç için kullanılır. Doymuş yağ oranı yüksek olması, onun kolay kolay bozulmasını engelliyor. Yani oda sıcaklığında (24 derece) altı aya kadar dayanabilmektedir. Hindistan cevizi yağı içinde yer alan Laurik asidinin antienflamatuar özelliği olması ona birçok fayda kazandırmaktadır. Nemlendirici özelliği ile kozmetik olarak kullanımı haliyle daha çoktur. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İÇERİĞİNDE NELER VAR?

% 8 oranında kaprilik asit % 7’lik kapris asidi Laurik asit (% 49) Myrist asit (% 17.5-18) Palmitik asit (% 8-9) Stearik asit (% 2-3) Omeik asit (% 5-6), Linoleik asit (% 1.8-2) E Vitamini (tokoferol olarak) C vitamini 15mg / 100mL hindistan cevizi suyunda Steroller Squalene HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI 1- HASTALIKLARA KARŞI KORUR Hindistan cevizi yağı içeriğinde yer alan laurik asit, antienflamatuar özelliği ile antimikrobik görevi görür ve vücudu dışarıdan gelecek hastalıklara karşı korur. Bu hastalıklara örnek olarak çeşitli mantar hastalıkları, viral hastalıklar, diş eti iltihaplanmaları, grip, HIV, tifo sayılabilir. Bu enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan Hindistan cevizi yağı, bağırsaklardaki parazitleri önleyerek bağırsak hareketlerinin düzene girmesini sağlar. Böylece ülser, kolit, huzursuz bağırsak ve chron gibi bağırsak rahatsızlıklarının etkisini azaltmış olur. Kemik ve kasları kuvvetlendiren Hindistan cevizi yağı, kalp ve damar sağlığını da korur. 2- ALZHEIMERI İYİLEŞTİRİR Hindistan cevizi yağı ile yapılan bir araştırmada bu yağ ile zengin bir diyetin Alzheimer’a neden olan oksidatif stresi azalttığı tespit edilmiştir. Hindistan cevizi yağı bileşimi ile hastalığı henüz ilk aşamalarda olan kişilerde hızlı iyileşmeye neden olur.

3- KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR Hindistan cevizi yağı, enerji vermesi, suda çözünmesi, metobolizmayı harekete geçirmesi nedeniyle kilo vermenize yardımcı olabilir. Günlük enerji sarfiyatının yüzde beşi kadar artırabilen Hindistan cevizi yağı ile günde 120 kalori yakmanız mümkündür. Bunu da Hindistan cevizi yağı içindeki laurik asit ve miristik asit benzeri doymuş yağların karaciğer tarafından işlenmesi ve hızlı bir şekilde enerjiye çevirmesi ile sağlar. Burada önemli olan nokta makul düzeyde Hindistan cevizi yağı tüketmek. Yoksa beklenenin aksine kilo verilmediği gibi başka sorunları ile karşı karşıya kalınabilir. 4- TİROİDİ İYİLEŞTİRİR Araştırmalara göre hindistan cevizi yağının düzenli tüketimi tiroit rahatsızlıklarına yardımcı olabiliyor. Kemikler: Hindistan cevizi yağı kemik erimesine karşı savaşırken aynı zamanda artrit ve romatizma ağrılarını da azaltmaya yarar. 5- EPİLEPSİ NÖBETLERİNİ AZALTIR Hindistan cevizi yağı içindeki orta zincirli trigliseritler, keton yoğunluğunu artırır. Epilepsi hastası olan çocuklarda ketojenik diyet ise nöbetleri yüzde 75 oranında azaltır. Bu nedenle Hindistan cevizi yağı ile epilepsi hastalarının bu diyetine yardımcı olunur ve epilepsi nöbetleri azalmış olur.

6- CİLDE DOĞAL NEM KAZANDIRIR Hindistan cevizi yağı, diğer doğal yağlar içerisinde en iyi nemlendirici olarak görülür. Cilde kolaylıkla uygulayabildiğiniz Hindistan cevizi yağı hem güzel bir koku sağlar hem de cildinizi nemlendirerek daha yumuşak, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. 7- SAÇLARINIZI KUVVETLENDİRİR VE PARLATIR Biraz önce bahsettiğimiz gibi çok iyi bir nemlendirici olan Hindistan cevizi yağı, saçlarınızı kuvvetlendirerek parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşturur. Hindistan cevizi yağı içinde yer alan laurik asit, saç proteinleri tarafından yüksek duyarlılığa sahip olup kolaylıkla emilir. Yapılan bir araştırma, Hindistan cevizi yağının saç proteinlerinin kaybını azalttığını ortaya çıkarmıştır. Bunun için yapmanız gereken ise saç kremi yerine Hindistan cevizi yağı kullanmak. 8- KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR Hindistan cevizi yağı, yüksek oranda doymuş yağ asitleri içerir. Bu doymuş yağ oranı ile Hindistan cevizi yağı, iyi kolesterolü artırarak kötü kolesterolün düşmesini sağlar. Bu sayede kolesterol sebebiyle gelişecek kalp rahatsızlıklarının önüne geçilmiş olunur.

9- YORGUNLUĞU ALIR Enerji sağlayan Hindistan cevizi yağının düzenli kullanımı, günlük çalışma nedeniyle veya spor sonrası oluşan yorgunluğun giderilmesini sağlar. Bunun için günde 1-2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı tüketmeniz gerekir. DİĞER FAYDALARI Sarımsak ve zeytinyağı ile karıştırıldığı vakit kulak ağrısına iyi gelir. Egzamanın bulunduğu bölgeye sürülmesi ile tahrişi ve kızarıklığı azaltır. Belirtilerin ilk başlandığı vakit uygulanması ile varis oluşumunu azaltır. Tüm hormonların salgılanma düzeyini dengeler. Vücudun her alanında oluşan mantarı yok eder. Sindirim sisteminin fonksiyonlarını destekler. Cildin doğal nemini korumasına yardım eder. Selülit oluşumunu önler, var olanların görünümünü azaltır. Ciltte kırışık oluşumunu önler, cilt lekelerinin görünümünü azaltır. İnsülin salınımını düzenler, kan şekerini dengeler. Enerjiyi yükseltir. Dudaklarınızı canlandırır, nemlendirir ve çatlakları giderir. Beyin fonksiyonlarını, hafızayı destekler ve Alzheimer'ı önler. Kolesterol değerlerini dengeler.

Güneş yanıklarını iyileştirir, hafifletir ve soyulmayı önler. Kalp ve damar sağlığını korur. Vücuttaki fazla yağın daha kolay yakılmasını sağlar. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL KULLANILIR? GÖZ ÇEVRESİ Düzenli olarak Hindistan cevizi yağını yatmadan önce göz çevresine sürmeniz halinde kırışıklıkların azaldığını göreceksiniz SAÇ BAKIMI Saçlarınızın daha parlak ve daha güçlü olmasını istiyorsanız Hindistan cevizi yağını, saçınızın tamamına ve saç köklerine masaj yaparak uygulayın. Bu şekilde yarım saat ile bir saat arasında beklettikten sonra şampuanla yıkayıp durulayın. Haftada bir kere olmak üzere bu şekilde uygulamanın faydalarını göreceksiniz. CİLT BAKIMI Hindistan cevizi yağı ile az miktarda kullanımı ile bile nemlendirme sağlanabilir. Maske olarak kullanmak isterseniz bir miktar sürüp on dakika kadar bekletip yıkayınız. Hindistan cevizi yağını peeling olarak kullanmak için bir yemek kaşığı yağ ve aynı oranda toz şeker ile karıştırıp yüzünüze masaj yaparak sürünüz. DİŞ BAKIMI Ağız kokusu ve plak oluşumunu önlemek için Hindistan cevizi yağı ile sabah ve akşamları olmak üzere fırçalama öncesi gargara yapmanız yeterli olacaktır. Dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız Hindistan cevizi yağı ve soda karışımı ile dişlerinizi fırçalayın. Böylece ağız içindeki bakteri oluşumu da önlenmiş olacaktır.

SİVRİSİNEKLERE KARŞI Yaz aylarında bazen çekilmez hale gelen sivrisinek saldırıları için Hindistan cevizi yağı ile doğal bir kovucu elde edebilirsiniz. Kimyasal olan kovuculara daha sağlıklı olan bu doğal sivrisinek kovucu için Hindistan cevizi yağı ile yılang yılang yağını karıştırmanız ve cildinize sürmeniz yeterli olacaktır. BEBEKLERİNİZİN İÇİN Hindistan cevizi yağı, araştırmalara göre bebek cildi için en iyi bakımı sağlar. Bebeğinizin cildini nemlendirmek veya pişikleri önlemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bez değişimi sırasında sürülen Hindistan cevizi yağı ile pişik oluşumunu önüne geçilebilir. BİTLERDEN KURTULUN Hindistan cevizi yağı ve elma sirkesi beraber kullanıldığında saç bitlerinizden kurtulabilirsiniz. Bunun için elma sirkesi ile iyice ıslattığımız ve o şekilde kurumaya bıraktığımız saçlarımıza Hindistan cevizi yağı sürüp bir süre böylece bekletiyoruz. Daha sonra yıkayıp duruluyoruz. Bu şekilde kullanım ile bitlerin yok olduğunu görebilirsiniz. BÖCEK ISIRIKLARI