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Amaç zıt anlamlısı nedir? Amaç kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinin gelişimi çok eski tarihlere dayanmaktadır. Gelişimi sırasında birçok farklı dilden etkilenmiştir. Bu dillerden bazı kelimeleri kendi sözlüğüne eklemiştir. Bazı kelimeler de Türkçe kökenlidir. Bunlardan biri olan amaç kelimesi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Türkçenin eski dönemlerinden beri dilimizde olan ve eş anlamlı kelimelere de sahip olan amaç sözcüğünün karşıt anlamlıları yani zıt anlamlısı nedir?

Amaç zıt anlamlısı nedir? Amaç kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Amaç kelimesi Eski Türkçe kökenlidir. Amaç kelimesi Eski Türkçede "ok hedefi, nişangâh" anlamında kullanılan "amaç" kelimesinden evrilmiştir. Önceleri nşan almak anlamında kullanılan kelime zamanla hedef anlamını ve başka anlamları da kazanmıştır. Amaç kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Türk Dil Kuruma göre amaç kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Ulaşmak istenilen sonuç, maksat, meram
  • Gaye
  • Hedef
  • Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon
Ay zıt anlamlısı nedir? Ay zıt anlamlısı nedir?

Amaç zıt anlamlısı olan kelime nedir?

Zıt anlamlı bir başka deyişle karşıt anlamlı kelimeler, anlamca birbiri ile tamamen farklı olan kelimelerdir. Daha açık bir ifade ile birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Türkçede bazı kelimelerin zıt anlamı olmasına karşın bazı kelimelerin de zıt anlamı yoktur. Bunlardan biri olan amaç kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük bulunmamaktadır. Türkçede zıt anlamlı olarak kelimelerin olumsuz hâllerinin kullanılması yanlıştır. Örnek vermek gerekirse amaç kelimesinin zıt anlamı olarak amaçsız kelimesinin kullanılması yanlıştır. Kelimelerin olumsuz hâlleri o kelimenin zıt anlamlısı olarak kabul edilmez.

Az zıt anlamlısı nedir? Az zıt anlamlısı nedir?

Amacın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Amaç kelimesinin zıt anlamı yoktur. Bu sebeple amacın zıt anlamlısı olan kelime ile örnek kullanım verilmesi mümkün değildir. Amaç kelimesi hem konuşma hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Amaç kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Amacına ulaşabilmek için elinden geleni yaptı
  • Amacı şirketin performansını artırarak kâr elde etmekti
  • Bir sonraki amacı için daha çok çalışması gerekiyordu
  • Öteki kızı ciroyu yükseltme amacıyla işe alsalar da başarısız oldular.
  • Huyları, kişilikleri aynı olsa da amaçlarının farklı olması ikisini birbirinden ayırıyordu.
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