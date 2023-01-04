Amaç zıt anlamlısı nedir? Amaç kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Amaç kelimesi Eski Türkçe kökenlidir. Amaç kelimesi Eski Türkçede "ok hedefi, nişangâh" anlamında kullanılan "amaç" kelimesinden evrilmiştir. Önceleri nşan almak anlamında kullanılan kelime zamanla hedef anlamını ve başka anlamları da kazanmıştır. Amaç kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Türk Dil Kuruma göre amaç kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Ulaşmak istenilen sonuç, maksat, meram

Gaye

Hedef

Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon

Amaç zıt anlamlısı olan kelime nedir?

Zıt anlamlı bir başka deyişle karşıt anlamlı kelimeler, anlamca birbiri ile tamamen farklı olan kelimelerdir. Daha açık bir ifade ile birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Türkçede bazı kelimelerin zıt anlamı olmasına karşın bazı kelimelerin de zıt anlamı yoktur. Bunlardan biri olan amaç kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük bulunmamaktadır. Türkçede zıt anlamlı olarak kelimelerin olumsuz hâllerinin kullanılması yanlıştır. Örnek vermek gerekirse amaç kelimesinin zıt anlamı olarak amaçsız kelimesinin kullanılması yanlıştır. Kelimelerin olumsuz hâlleri o kelimenin zıt anlamlısı olarak kabul edilmez.

Amacın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Amaç kelimesinin zıt anlamı yoktur. Bu sebeple amacın zıt anlamlısı olan kelime ile örnek kullanım verilmesi mümkün değildir. Amaç kelimesi hem konuşma hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Amaç kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse: