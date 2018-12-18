Aman dikkat! Ev işi yaptı iki gün sonra parmakları bu hale geldi

Temizlik sırasında parmağında küçük bir kesik meydana geldi. Kesiğin üzerinde durmadan işine devam eden kadın iki gün sonra uyandığında hayatının şokunu yaşadı.

İki elinin de parmakları morarmaya başlayan kadının cildinde büyük bozulmalar meydana geldi.

Hemen doktora başvuran kadına kangren teşhisi kondu. Kangren olarak bilinen kan zehirlenmesinin önce parmak, ayak gibi uzantılarda başladığı ve müdahale edilmediği sürece ölümcül olduğu biliniyor.

Eğer kadın doktora başvurmakta birkaç gün daha geç kalsaydı 8 parmağını da kaybedecekti.

