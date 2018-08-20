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Aman dikkat! Kurban Bayramı'nda bu hastalık artıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.08.2018 10:37 | Son Güncelleme

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, Kurban Bayramı'nda uygunsuz şartlarda kesilmiş kurbanlıkların bulantı, kusma ve ishal ile seyreden sindirim sistemi enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını söylüyor. Doç. Dr. Suna Yapalı "Sindirimi zor olan etin dinlendirilmeden, uygun koşullarda tüketilmemesi de hazımsızlık, şişkinlik ve reflü gibi sindirim sistemi şikayetlerine neden oluyor" diyor. Peki bayramda artış gösteren mide ve sindirim sistemi problemlerinden korunmak için nelere dikkat etmek

Aman dikkat! Kurban Bayramı'nda bu hastalık artıyor

Eti uygun şartlarda saklayın

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Eti tüketeceğiniz miktarlarda porsiyonlara bölün ve derin dondurucuda saklayın.

Tezgahta çözdürmeyin

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Sıcak yaz günlerinde tezgahta çözdürülen et mikroorganizmaların hemen çoğalmasına yol açacağından buzdolabı ya da mikrodalga fırında çözdürün.

Eti tekrar dondurmayın

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Buzdolabı ya da mikrodalgada çözdürdüğünüz etin tamamını pişirin, çözdürdüğünüz eti tekrar dondurmayın.

Eti hemen pişirmeyin

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı "Kurbanlık hayvanın kesildikten sonra ölüm katılığı durumunun ortadan kalkması için en az 24 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerekir. Bekletilmeden hazırlanan et daha sert olur ve sindirimi zordur. Etler yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile pişirilmeli, iç yağ ve kuyruk yağı eklenmemelidir" diyor.

Kırmızı eti öğlen tüketin

Geç saatlerde tüketilen etin sindirimi daha zor olduğundan Kurban Bayramı'nda hazımsızlık ve şişkinlik yaşamamak için kırmızı eti geç saatler yerine öğle saatlerinde tüketin.

Öğün atlamayın

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Bayram ziyaretlerinin uzaması, ikramlarda yenilen yiyeceklerin verdiği tokluk hissi öğün atlamaya ve akşam yemeklerinin geç saatlere kaymasına neden olabiliyor. Geç saatlerde yenilen yemekler reflüyü tetikleyebileceğinden, yemek yedikten en az 3 saat sonra yatmaya özen gösterin.

Porsiyonlara dikkat edin

Et tüketimini abartmayın. Günlük et tüketiminizin 100-150 gr yani yaklaşık 3-4 köfte veya eşdeğeri miktarı aşmamasına dikkat edin.

Sebze ve salatayı ihmal etmeyin!

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Etin yanında pirinç pilavı, patates, börek gibi glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketilmesi hazımsızlık ve kabızlık yakınmalarını arttırabileceğinden etin yanında sebze yemekleri ya da salata tercih edin.

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