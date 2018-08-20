Aman dikkat! Kurban Bayramı'nda bu hastalık artıyor

Eti uygun şartlarda saklayın

Eti tüketeceğiniz miktarlarda porsiyonlara bölün ve derin dondurucuda saklayın.

Tezgahta çözdürmeyin

Sıcak yaz günlerinde tezgahta çözdürülen et mikroorganizmaların hemen çoğalmasına yol açacağından buzdolabı ya da mikrodalga fırında çözdürün.

Eti tekrar dondurmayın

Buzdolabı ya da mikrodalgada çözdürdüğünüz etin tamamını pişirin, çözdürdüğünüz eti tekrar dondurmayın.

Eti hemen pişirmeyin

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı "Kurbanlık hayvanın kesildikten sonra ölüm katılığı durumunun ortadan kalkması için en az 24 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerekir. Bekletilmeden hazırlanan et daha sert olur ve sindirimi zordur. Etler yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile pişirilmeli, iç yağ ve kuyruk yağı eklenmemelidir" diyor.

Kırmızı eti öğlen tüketin

Geç saatlerde tüketilen etin sindirimi daha zor olduğundan Kurban Bayramı'nda hazımsızlık ve şişkinlik yaşamamak için kırmızı eti geç saatler yerine öğle saatlerinde tüketin.

Öğün atlamayın

Bayram ziyaretlerinin uzaması, ikramlarda yenilen yiyeceklerin verdiği tokluk hissi öğün atlamaya ve akşam yemeklerinin geç saatlere kaymasına neden olabiliyor. Geç saatlerde yenilen yemekler reflüyü tetikleyebileceğinden, yemek yedikten en az 3 saat sonra yatmaya özen gösterin.