YEMEK

Aman dikkat! Maden suyu ve soda kör edebilir

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

Maden suyu ve soda şişeleri, iş kazalarından sonra gelen göz yaralanması nedenleri arasında listeyi zorluyor. Ülkemizde soda ve maden suyu şişelerine bağlı göz yaralanmalarıyla çok sık karşılaşıldığını söyleyen Doç. Dr. Levent Akçay maden suyu ve sodalara karşı önemli uyarılarda bulundu.

Aman dikkat! Maden suyu ve soda kör edebilir

Maden suyu ve soda şişeleri, iş kazalarından sonra gelen göz yaralanması nedenleri arasında listeyi zorluyor. Ülkemizde soda ve maden suyu şişelerine bağlı göz yaralanmalarıyla çok sık karşılaşıldığını söyleyen Doç. Dr. Levent Akçay maden suyu ve sodalara karşı önemli uyarılarda bulundu.

iStock-667560414

"Soda ve maden suyu şişeleri yere vurduğu zaman patlayarak şişe kapağını göze doğru fırlatır. Kaza genellikle kazazedenin şişeyi açmaya çalışırken elinden kayan şişeyi yakalama refleksiyle öne eğilmesi sonucunda meydana geliyor. Yere belli bir şiddetle çarpan şişenin kapağı yerinden fırlayarak gözün yırtılmasına neden olabiliyor" diyor.

Maden suyu ve soda şişeleri, dikkatsizce açılmaya çalışıldığında gözde ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Soda şişesine bağlı göz yaralanmalarıyla sıkça karşılaşıldığını vurgulayan Doç. Dr. Levent Akçay, "Soda ve maden suyu şişeleri yere vurduğu zaman patlayarak şişe kapağını göze doğru fırlatır. Kaza genellikle kazazedenin şişeyi açmaya çalışırken elinden kayan şişeyi yakalama refleksiyle öne eğilmesi sonucunda meydana geliyor.

iStock-531995556

Yere belli bir şiddetle çarpan şişenin kapağı yerinden fırlayarak gözün yırtılmasına neden olurken, göze isabet eden cam kırıkları da gözde delinmelere yol açabilir" diyor

Doç. Dr. Akçay, "Özellikle gözde delinmelere ve gözün dışarı çıkmasına neden olabilecek bu gibi kazalar önemli acil olgularının başında gelmekle birlikte, yapılmayan ya da yanlış yapılan her girişim geri dönüşsüz sonuçlara neden olabileceği için doğru müdahale hayati önem taşımaktadır" diyor.

iStock-668395540

Gözde delinmelerin meydana geldiği kazalarda ilk olarak gözün steril bir mendille veya pedle kapatılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Akçay, "Göze asla dokunulmamalı ve eğer göze bir şey battıysa kesinlikle çıkartmaya çalışmamalıdır. Aksi takdirde gözün içindeki materyalin dışarı çekilme riski vardır. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diyor.

0x0-soda-ile-maden-suyunun-farki-ne-1515670285875

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
soda içmek faydalı mı maden suyu

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

İki hafta boyunca yumurta beyazı tüketirseniz ne olur?

İki hafta boyunca yumurta beyazı tüketirseniz ne olur?

Ağzının tadını bilenler için özel hazırlanmış 7 farklı tatlı

Ağzının tadını bilenler için özel hazırlanmış 7 farklı tatlı

Mükemmel şeflerden kafa karıştıran tatlı çeşitleri

Mükemmel şeflerden kafa karıştıran tatlı çeşitleri

Sadece Kastamonu'da yetişiyor! Uzun yaşamın sırrı olarak gösteriliyor

Sadece Kastamonu'da yetişiyor! Uzun yaşamın sırrı olarak gösteriliyor

İlginizi Çekebilir

Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Daha ne isteriz ki! İki haftada 10 kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti

Daha ne isteriz ki! İki haftada 10 kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti

Papatyadan ayırt etmek zor! Faydalı diye satılıyor ama tehlike saçıyor

Papatyadan ayırt etmek zor! Faydalı diye satılıyor ama tehlike saçıyor

Duyduk duymadık demeyin! Sadece bir malzemeyle dişleriniz ışıl ışıl parlasın

Duyduk duymadık demeyin! Sadece bir malzemeyle dişleriniz ışıl ışıl parlasın

Şaka değil gerçek: Aç karna içtiğinizde 3 günde 5 kilo verdiriyor

Şaka değil gerçek: Aç karna içtiğinizde 3 günde 5 kilo verdiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahvaltıda simit yiyenlere kötü haber!

Kahvaltıda simit yiyenlere kötü haber!

Sadece Kastamonu'da yetişiyor! Uzun yaşamın sırrı olarak gösteriliyor

Sadece Kastamonu'da yetişiyor! Uzun yaşamın sırrı olarak gösteriliyor

Mükemmel şeflerden kafa karıştıran tatlı çeşitleri

Mükemmel şeflerden kafa karıştıran tatlı çeşitleri

Ağzının tadını bilenler için özel hazırlanmış 7 farklı tatlı

Ağzının tadını bilenler için özel hazırlanmış 7 farklı tatlı

İki hafta boyunca yumurta beyazı tüketirseniz ne olur?

İki hafta boyunca yumurta beyazı tüketirseniz ne olur?

Karatay açıkladı: "Bu tür besinleri tükettikçe kısalırsınız"

Karatay açıkladı: "Bu tür besinleri tükettikçe kısalırsınız"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.