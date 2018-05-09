Aman dikkat: Maruldaki koli basili can aldı

Geçtiğimiz günlerde ABD'de koli basili salgını için uzmanlar halka uyarı yapmış ve marul tüketilmemesi gerektiğini vurgulamışlardı.

İlk ölüm ise California'dan geldi. Gıda zehirlenmesine yol açan bakteri birçok yerde de görülmeye başlandı.

Koli basili nedir?

Koli basili; kusma, karın ağrısı ve ishalle devam eden tehlikeli bir enfeksiyon türüdür. Koli basilinin birkaç çeşidi vardır ve bunlardan bazıları gıda ve su ile bulaşır.

Genellikle bulaştığı yer hayvanlardandır. Özellikle az pişmiş sığır eti, az pişmiş hamburger eti veyahut kirli sular, güzel temizlenmemiş sebzeler salgına yol açabilir, aman dikkat!

Özellikle süt, süt ürünleri ve sığırlar ile uğraşanlar risk altındadır.

Yediğiniz meyve sebzeleri iyice yıkamaya özen gösterin.