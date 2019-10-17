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Amanda Cerny yatak videosuyla olay oldu!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

ABD'li oyuncu Amanda Cerny internet için çektiği esprili videolarla tanınıyor! Amanda Cerny yine eğlenceli bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Bundan yaklaşık üç yıl önce twitter üzerinden bir Türk kullanıcı ile yaptığı diyalog ile gündeme gelen ve ülkemizde de 'Yenge' lakabı ile tanınan Amanda Cerny, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim…

Çoğunlukla fiziğini sergilediği cürektar videolar paylaşan Amanda Cerny bu defa esprili bir paylaşımla gündeme geldi.

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Cerny hesabından paylaştığı son videoda yatağa lastikli bir çarşaf geçirmeye çalışırken görülüyor. Amanda Cerny yaptığı bu renkli paylaşıma ‘Tatlı rüyalar’ notunu düştü.

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Amanda Cerny Amanda Cerny yatak

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