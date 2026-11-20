Grand Theft Auto VI, ABD'nin Florida eyaletinden esinlenen kurgusal Leonida'da geçiyor. Oyunun en önemli şehirlerinden Vice City ise Miami'den esinleniyor.

Rockstar Games, Leonida'nın büyüklüğüne ilişkin dikkat çekici karşılaştırmalar da paylaştı.

GTA 6 HARİTASI NE KADAR BÜYÜK?

Edge dergisinin Ekim 2026'da yayımlanan özel GTA 6 dosyasına göre oyunun haritası, GTA 5'inkinin kabaca iki katı büyüklüğünde.

Rockstar Games'in Edge'e verdiği bilgiye göre ise Vice City ve çevresindeki bölgeler dahil Leonida'nın toplam kara alanı, GTA 4, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin oynanabilir haritalarının toplamına yakın.

Bu açıklama, oyunun haritasının ne kadar geniş olduğuna ilişkin en önemli resmî karşılaştırmalardan biri.

GTA 6 HARİTASI KAÇ KM2?

Rockstar Games, GTA 6 haritasının kesin yüzölçümünü kilometrekare cinsinden açıklamadı.

Bu yüzden internette paylaşılan farklı km2 değerlerinin, şirket tarafından doğrulanmış resmi ölçümler olarak kabul edilmemesi gerekiyor.

GTA 6 HARİTASI GERÇEKTE NERESİ?

GTA 6'nın geçtiği Leonida eyaleti, ABD'nin Florida eyaletinden esinleniyor.

Vice City'nin gerçek hayattaki başlıca karşılığı ise Miami.

Rockstar Games'in resmi internet sitesinde Leonida'nın farklı bölgeleri tanıtılıyor.

Bunlar arasında Vice City, Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia ve Mount Kalaga bulunuyor.

Leonida Keys, adaları ve kıyı yaşamıyla öne çıkarken Grassrivers sulak alanlarıyla dikkat çekiyor. Mount Kalaga ise oyunun doğal alanlarından birini oluşturuyor.

GTA 6 HARİTA KARŞILAŞTIRMA: GTA 5 VE RDR2'DEN NE KADAR BÜYÜK?

Rockstar'ın Edge'e verdiği açıklama, Leonida'nın kara alanının GTA 4, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin oynanabilir haritalarının toplamına yaklaştığını ortaya koyuyor.

New York Times'ın Ağustos 2026'da yayımladığı haberde de Rockstar'ın GTA 6 haritasını Red Dead Redemption 2'nin oynanabilir alanının üç katı büyüklüğünde tanımladığı belirtilmişti.

Ancak bu kıyaslamalar, GTA 6 haritasının kesin kilometrekare ölçümünü vermiyor.

GTA 6 HARİTASI ÜCRETSİZ İNDİRMEYE AÇILDI! NASIL İNDİRİLİR?

Rockstar Games, 19 Kasım 2026 tarihinde GTA 6'nın resmi Leonida haritasını ücretsiz dijital indirmeye açtı.

Şirketin aynı gün yayımladığı çıkış duyurusunda, Leonida haritasıyla birlikte GTA 6 kapak görseli posterinin de indirilebileceği açıklandı.

Oyuncular, resmi haritayı Rockstar Games'in internet sitesindeki medya bölümünden indirebiliyor.

GTA 6 resmi Leonida haritasını indirmek için tıklayın

Bağlantıda yer alan “Leonida Map & Cover Art Poster” bölümünden haritanın indirilebilir seçeneklerine ulaşılabiliyor.