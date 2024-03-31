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  4. Amanda Holden otelin çatı katında gördükleri karşısında şoke oldu! Şikayet etti

Amanda Holden otelin çatı katında gördükleri karşısında şoke oldu! Şikayet etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.03.2024 07:49
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Jüri olduğu yarışmada giydiği kıyafetlerle sık sık gündeme gelen Amanda Holden kaldığı otelde gördükleri karşısında şoke oldu. Amanda Holden bir seks partisine şahit olunca hemen bu durumu şikayet etti.

Amanda Holden otelin çatı katında gördükleri karşısında şoke oldu! Şikayet etti

Amanda Holden, Manchester'daki bir otelde kaldığı sırada 'jakuzili seks partisine' tanık olunca şaşkına döndü.

Britain's Got Talent'ın 53 yaşındaki jüri üyesi, rol arkadaşı Simon Cowell'ın adını taşıyan bir çatı katı süitinde gerçekleşen partiden şikayetçi oldu.

Radyo sunucusu Amanda'nın olup bitenleri odasının penceresinden gördüğü ve şikayet etmek için otel yönetimini aradığı söyleniyor.

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Sacha Lord, Amanda'nın dışarıdaki kargaşayı duyduğunu söyledi ve kitabında şunları yazdı:

"Penceresinden dışarı baktığında gördükleri karşısında oldukça şok olmuş olmalı ki durumu yönetime bildirdi ve The Warehouse Project, The Light'tan men edildi."

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