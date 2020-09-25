Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Amansız bir aşk hikayesi: Kuzgun konusu ve oyuncuları

Amansız bir aşk hikayesi: Kuzgun konusu ve oyuncuları

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Star TV'nin seyirciyle buluşturduğu ve kısa sürede çok sevilen Kuzgun dizisi, amansız bir aşk ve intikam temalarını işliyor. Kuzgun konusu ve oyuncuları ile son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Ahmet Arslan'ın Minnet Eylemem parçasını jeneriğe koyarak dizi başlamadan izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başaran Kuzgun müzik konusunda da çok doğru bir tercih yaptığını gösterdi.

Amansız bir aşk hikayesi: Kuzgun konusu ve oyuncuları

İçindekiler

  • Kuzgun Dizisi Konusu
  • Kuzgun Dizisi Karakterleri / Oyuncuları
  • Kuzgun Final Yaptı Mı?
  • Kuzgun Nedir?

Star TV'de yayınlanan Kuzgun; cast seçimi, konusu ve müzikleriyle izleyiciyi etkilemeyi başardı. Kuzgun senaryo ekibinde Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz bulunuyor. Bir Ay Yapım projesi olan Kuzgun dizisinin yönetmen koltuğunda ise Fikret Kadıoğlu ile Murat Aksu yer alıyor. Kuzgun dizi müzikleri ile de seyircileri hikayeye çekti. Kuzgun reytinglerde inişli çıkışlı bir performans gösterse de sosyal medyada çok büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Bu diziyi daha yakından incelemek isterseniz işte Kuzgun konusu ve oyuncuları hakkında bütün detaylar...

Kuzgun Dizisi Konusu

Kuzgun dizisi konusu ve oyuncuları ile büyük bir ilgi uyandırdı. Son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından Kuzgun dizisinin konusu ailesinden ayrılmak zorunda kalmış bir çocuğun intikamını işliyor. Diziye ismini veren Kuzgun karakteri küçük yaşta babasını kaybeder ve bunun acısını yaşarken ailesinden alıkonulur. Kuzgun yıllarca hayatına Akça adıyla Kapadokya'da devam etmek zorunda kalır. Sokaklarda geçen gençlik yılları, Kuzgun'un intikam hırsını perçinler. Ailesinden uzak ve yalnız yaşadığı 20 yıl boyunca Kuzgun korumalık gibi işler yaparak hayatını idame ettirmeye çalışır.

20 yılın sonunda intikamını almak için İstanbul'a dönen Kuzgun, çocukluğunu beraber geçirdiği Dila ile karşılaşır. Ayrı geçen yıllarında annesi vefat eden Dila, bu ağır sürecin ardından Londra'ya gider. Eğitimini orada tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp avukatlık mesleğine başlar. Ancak Kuzgun ile tekrar karşılaşınca bildiği ve doğru kabul ettiği her şey değişir. Aralarındaki aşk ne kadar tutkulu olsa da bir o kadar imkansızdır.

Kuzgun Dizisi Karakterleri / Oyuncuları

İşte Kuzgun oyuncuları ve can verdikleri karakterler:

Kuzgun Cebeci (Barış Arduç)

Henüz sekiz yaşında küçük çocukken babasını bir kumpas sonucu kaybeden Kuzgun, ailesinden ayrı büyümek zorunda kalır. Sokak, yetimhane ve ıslahevi üçlüsü arasında geçen 20 yıl Kuzgun'a sert bir mizaç katar. Yine de Kuzgun içindeki naif adamı öldürmez, sadece geri planda bırakır. Geçen yıllar Kuzgun'un intikam hırsını köreltemez, aksine daha da parlatır. İstanbul'a döndüğünde Dila ile karşılaşması ve ailesine tekrar kavuşması Kuzgun'un içindeki naif adamı uyandırır. Bu durum Kuzgun'un aklını karıştırsa da planına sadık kalmakta kararlıdır. Kısaca Kuzgun intikam ve aşk arasında sıkışıp kalmış bir karakter.

Kuzgun karakterini canlandıran popüler oyuncu Barış Arduç ise 1987'de İsviçre'de dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi tamamlayan Arduç'un ilk yer aldığı proje Pis Yedili dizisi. Kariyerinin dönüm noktası ise Kiralık Aşk. Arduç, şu an ünlü oyuncu Gupse Özay ile evli.

Dila Bilgin (Burcu Biricik)

Dila ile Kuzgun, çocukluklarını iki meslektaş olan babaları dolayısıyla beraber geçirirler. Kuzgun'un kaybolmasından kısa bir süre sonra gerçekleşen annesinin vefatı, Dila karakteri için büyük bir travma olur. Dila, eğitimini Londra'da tamamlayıp Türkiye'ye gelir. Yaşadığı travmaların etkisinden kurtulup sakin bir düzen kurmaya çalışan Dila, Kuzgun'un dönmesiyle birlikte hem çocukluğuna hem de çok sevdiği Kuzgun'a kavuşur. Dila ve Kuzgun ne kadar mutlu olsalar da bu birleşmenin iki taraf için de sancılı yanları olacaktır. Dila, Kuzgun'un gelmesiyle hayatını sorgulamak zorunda kalacaktır.

Kuzgun Dila karakterini bizlerle tanıştıran yetenekli oyuncu Burcu Biricik 1989 yılında dünyaya geldi. Beni Böyle Sev ve Şeref Meselesi dizilerinde oyunculuğunu ispat eden Biricik, Hayat Şarkısı adlı dizide başrol oyuncusu oldu.

Derviş (Settar Tanrıöğen)

Karanlık işlerle uğraşan Derviş, aynı zamanda oldukça bilge biri. Dizide, Kuzgun'un intikam planında yanında olan ve ona akıl veren kişi olarak karşımıza çıkıyor. Derviş'in intikam planında yer almasının esas nedeni kendisinin de Kuzgun'un babasını tanıyor ve seviyor olması.

Derviş karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 1962'de Denizli'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinde Bir Demet Tiyatro ve Eşkıya gibi unutulmaz yapımlarda yer aldı.

Kumru Cebeci (Ahsen Eroğlu)

Gözüpek bir gazeteci olan Kumru, Kuzgun'un küçük kardeşi. Gazetecilik kariyerine başlamasında babasının ölümü ve ardından ağabeyinin kaybolması oldukça etkili. Kumru da yıllardır göremediği ağabeyi Kuzgun gibi babasının intikamını almakta ısrarcı. Genç gazeteci; öğrenmeye meraklı ve lafını sakınmayan bir kadın imajı çiziyor. Ağabeyi Kuzgun'un dönüşü Kumru'yu da oldukça derinden etkileyecektir.

1994 doğumlu oyuncu Ahsen Eroğlu, genç yaşına rağmen birçok önemli projede yer aldı. Bunlardan bazıları; Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne ve İstanbullu Gelin gibi diziler.

Kartal Cebeci (Caner Şahin)

Kartal, Kuzgun'un kardeşi. Küçük yaşta babasını kaybetmek onu da en az Kumru ve Kuzgun kadar sarsar. Ancak Kartal'ın kardeşlerinden en büyük farkı intikam peşinde koşmaması. Kartal da diğer kardeşleri gibi ailesine çok değer veren ve hayattan tek beklentisi an oto tamirciliğini en iyi şekilde yaparak ailesine güzel bir yaşam sunmak olan bir genç. Kuzgun'un dönüşü, çocukluğunu ona hayran olarak geçiren Kartal'ı çok mutlu eder.

Kartal karakterini canlandıran Caner Şahin, 1992 yılında dünyaya geldi. Kendisi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu.

Meryem Cebeci (Hatice Aslan)

Oğlu döndüğünde ailesini bulabilsin diye oturduğu evden hiç taşınmamış yorgun bir anne Meryem. Tüm dünyası çocukları olan Meryem, onların zarar görmesinden çok korkuyor. Kuzgun'un dönüşü onun için büyük bir mutluluk.

Meryem karakterine hayat veren 1962 Sivas doğumlu olan ünlü oyuncu Hatice Aslan, Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu. Usta oyuncu Ferhunde Hanımlar dizisi ile beğeni toplamıştı.

Rıfat Bilgin (Levent Ülgen)

Rıfat, Dila'nın babası. Yakın arkadaşına kumpas kurarak mafyalığa ilk adımını attı. Eşini kaybeden Rıfat, daha sonra başka bir kadınla evlilik yapar. Ancak vefat eden eşine duyduğu saygıyı ve aşkı ikinci eşine karşı hiçbir zaman hissedemez.

Rıfat karakterine can veren ünlü oyuncu Levent Ülgen birçok popüler dizide yer aldı. Bunlardan bir tanesi Barış Arduç'un da yer aldığı Kiralık Aşk dizisi. Kuzgun dizisi oyuncuları içinde yer alan Levent Ülgen, ODTÜ'de Fizik okudu.

Kuzgun Final Yaptı Mı?

Kuzgun son bölümündeki harika olay örgüsü ile özellikle dizinin bitmesine üzülen izleyicilerin gönlünü almayı başardı. 13 Şubat 2019'da başlayan Kuzgun final bölümü ile 16 Ekim 2019 tarihinde yayınlandı. Artık yayında olmayan Kuzgun Puhu TV üzerinden izlenebilir.

Kuzgun Nedir?

Kuzgun kargadan daha küçük, siyah renkli olmasına karşın tüyleri mavi renkte parıldayan bir kuş türüdür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
İçinizi ısıtacak bir dizi: Cinderella and Four Knightsİçinizi ısıtacak bir dizi: Cinderella and Four Knights
Durmak bilmiyor... Biri bitmeden yeni projesi belli oldu Durmak bilmiyor... Biri bitmeden yeni projesi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Kötü haberler peş peşe geldi! Bu sene hiçbirini göremeyeceğiz
Kötü haberler peş peşe geldi! Bu sene hiçbirini göremeyeceğiz
Gazete ilanıyla ortaya çıktı! Deadpool'dan beklenmeyen hamle
Gazete ilanıyla ortaya çıktı! Deadpool'dan beklenmeyen hamle
Olay yaratan filmin devamı geliyor! İsa Mesih'in Çilesi: Diriliş
Olay yaratan filmin devamı geliyor! İsa Mesih'in Çilesi: Diriliş
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Rüyada cinsel organ görmek: Penis, kadın cinsel organı görmek
Rüyada cinsel organ görmek: Penis, kadın cinsel organı görmek
Rüyada çıplak görmek: Yarı çıplak görmek, soyunmak
Rüyada çıplak görmek: Yarı çıplak görmek, soyunmak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vampir, cadı ve kurt adam sevdalılarına: Legacies konusu
Vampir, cadı ve kurt adam sevdalılarına: Legacies konusu
İlginç bir konsept kitap 'Hikayedeki Seni Bul'
İlginç bir konsept kitap 'Hikayedeki Seni Bul'
Etkileyici bir aile dizisi: This Is Us konusu ve oyuncuları
Etkileyici bir aile dizisi: This Is Us konusu
İçinizi ısıtacak bir dizi: Cinderella and Four Knights konusu
İçinizi ısıtacak bir dizi: Cinderella and Four Knights
İspanya'da geçen bir Kore dizisi: Memories of The Alhambra konusu
İspanya'da geçen bir Kore dizisi: Memories of The Alhambra
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.