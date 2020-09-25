Amansız bir aşk hikayesi: Kuzgun konusu ve oyuncuları

Star TV'de yayınlanan Kuzgun; cast seçimi, konusu ve müzikleriyle izleyiciyi etkilemeyi başardı. Kuzgun senaryo ekibinde Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz bulunuyor. Bir Ay Yapım projesi olan Kuzgun dizisinin yönetmen koltuğunda ise Fikret Kadıoğlu ile Murat Aksu yer alıyor. Kuzgun dizi müzikleri ile de seyircileri hikayeye çekti. Kuzgun reytinglerde inişli çıkışlı bir performans gösterse de sosyal medyada çok büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Bu diziyi daha yakından incelemek isterseniz işte Kuzgun konusu ve oyuncuları hakkında bütün detaylar... Kuzgun Dizisi Konusu Kuzgun dizisi konusu ve oyuncuları ile büyük bir ilgi uyandırdı. Son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından Kuzgun dizisinin konusu ailesinden ayrılmak zorunda kalmış bir çocuğun intikamını işliyor. Diziye ismini veren Kuzgun karakteri küçük yaşta babasını kaybeder ve bunun acısını yaşarken ailesinden alıkonulur. Kuzgun yıllarca hayatına Akça adıyla Kapadokya'da devam etmek zorunda kalır. Sokaklarda geçen gençlik yılları, Kuzgun'un intikam hırsını perçinler. Ailesinden uzak ve yalnız yaşadığı 20 yıl boyunca Kuzgun korumalık gibi işler yaparak hayatını idame ettirmeye çalışır.

20 yılın sonunda intikamını almak için İstanbul'a dönen Kuzgun, çocukluğunu beraber geçirdiği Dila ile karşılaşır. Ayrı geçen yıllarında annesi vefat eden Dila, bu ağır sürecin ardından Londra'ya gider. Eğitimini orada tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp avukatlık mesleğine başlar. Ancak Kuzgun ile tekrar karşılaşınca bildiği ve doğru kabul ettiği her şey değişir. Aralarındaki aşk ne kadar tutkulu olsa da bir o kadar imkansızdır. Kuzgun Dizisi Karakterleri / Oyuncuları İşte Kuzgun oyuncuları ve can verdikleri karakterler: Kuzgun Cebeci (Barış Arduç) Henüz sekiz yaşında küçük çocukken babasını bir kumpas sonucu kaybeden Kuzgun, ailesinden ayrı büyümek zorunda kalır. Sokak, yetimhane ve ıslahevi üçlüsü arasında geçen 20 yıl Kuzgun'a sert bir mizaç katar. Yine de Kuzgun içindeki naif adamı öldürmez, sadece geri planda bırakır. Geçen yıllar Kuzgun'un intikam hırsını köreltemez, aksine daha da parlatır. İstanbul'a döndüğünde Dila ile karşılaşması ve ailesine tekrar kavuşması Kuzgun'un içindeki naif adamı uyandırır. Bu durum Kuzgun'un aklını karıştırsa da planına sadık kalmakta kararlıdır. Kısaca Kuzgun intikam ve aşk arasında sıkışıp kalmış bir karakter.

Kuzgun karakterini canlandıran popüler oyuncu Barış Arduç ise 1987'de İsviçre'de dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi tamamlayan Arduç'un ilk yer aldığı proje Pis Yedili dizisi. Kariyerinin dönüm noktası ise Kiralık Aşk. Arduç, şu an ünlü oyuncu Gupse Özay ile evli. Dila Bilgin (Burcu Biricik) Dila ile Kuzgun, çocukluklarını iki meslektaş olan babaları dolayısıyla beraber geçirirler. Kuzgun'un kaybolmasından kısa bir süre sonra gerçekleşen annesinin vefatı, Dila karakteri için büyük bir travma olur. Dila, eğitimini Londra'da tamamlayıp Türkiye'ye gelir. Yaşadığı travmaların etkisinden kurtulup sakin bir düzen kurmaya çalışan Dila, Kuzgun'un dönmesiyle birlikte hem çocukluğuna hem de çok sevdiği Kuzgun'a kavuşur. Dila ve Kuzgun ne kadar mutlu olsalar da bu birleşmenin iki taraf için de sancılı yanları olacaktır. Dila, Kuzgun'un gelmesiyle hayatını sorgulamak zorunda kalacaktır. Kuzgun Dila karakterini bizlerle tanıştıran yetenekli oyuncu Burcu Biricik 1989 yılında dünyaya geldi. Beni Böyle Sev ve Şeref Meselesi dizilerinde oyunculuğunu ispat eden Biricik, Hayat Şarkısı adlı dizide başrol oyuncusu oldu.

Derviş (Settar Tanrıöğen) Karanlık işlerle uğraşan Derviş, aynı zamanda oldukça bilge biri. Dizide, Kuzgun'un intikam planında yanında olan ve ona akıl veren kişi olarak karşımıza çıkıyor. Derviş'in intikam planında yer almasının esas nedeni kendisinin de Kuzgun'un babasını tanıyor ve seviyor olması. Derviş karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 1962'de Denizli'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinde Bir Demet Tiyatro ve Eşkıya gibi unutulmaz yapımlarda yer aldı. Kumru Cebeci (Ahsen Eroğlu) Gözüpek bir gazeteci olan Kumru, Kuzgun'un küçük kardeşi. Gazetecilik kariyerine başlamasında babasının ölümü ve ardından ağabeyinin kaybolması oldukça etkili. Kumru da yıllardır göremediği ağabeyi Kuzgun gibi babasının intikamını almakta ısrarcı. Genç gazeteci; öğrenmeye meraklı ve lafını sakınmayan bir kadın imajı çiziyor. Ağabeyi Kuzgun'un dönüşü Kumru'yu da oldukça derinden etkileyecektir. 1994 doğumlu oyuncu Ahsen Eroğlu, genç yaşına rağmen birçok önemli projede yer aldı. Bunlardan bazıları; Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne ve İstanbullu Gelin gibi diziler.

Kartal Cebeci (Caner Şahin) Kartal, Kuzgun'un kardeşi. Küçük yaşta babasını kaybetmek onu da en az Kumru ve Kuzgun kadar sarsar. Ancak Kartal'ın kardeşlerinden en büyük farkı intikam peşinde koşmaması. Kartal da diğer kardeşleri gibi ailesine çok değer veren ve hayattan tek beklentisi an oto tamirciliğini en iyi şekilde yaparak ailesine güzel bir yaşam sunmak olan bir genç. Kuzgun'un dönüşü, çocukluğunu ona hayran olarak geçiren Kartal'ı çok mutlu eder. Kartal karakterini canlandıran Caner Şahin, 1992 yılında dünyaya geldi. Kendisi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu. Meryem Cebeci (Hatice Aslan) Oğlu döndüğünde ailesini bulabilsin diye oturduğu evden hiç taşınmamış yorgun bir anne Meryem. Tüm dünyası çocukları olan Meryem, onların zarar görmesinden çok korkuyor. Kuzgun'un dönüşü onun için büyük bir mutluluk. Meryem karakterine hayat veren 1962 Sivas doğumlu olan ünlü oyuncu Hatice Aslan, Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu. Usta oyuncu Ferhunde Hanımlar dizisi ile beğeni toplamıştı. Rıfat Bilgin (Levent Ülgen) Rıfat, Dila'nın babası. Yakın arkadaşına kumpas kurarak mafyalığa ilk adımını attı. Eşini kaybeden Rıfat, daha sonra başka bir kadınla evlilik yapar. Ancak vefat eden eşine duyduğu saygıyı ve aşkı ikinci eşine karşı hiçbir zaman hissedemez.