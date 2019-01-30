Amasya’da bir evden 20 ton çöp çıkarıldı

Gökmedrese Mahallesi’nde Ali Keçeci'ye ait evden çevreye yayılan kokulardan rahatsız olan vatandaşlar durumu Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, çöp yığınlarıyla karşılaştı. Torba ve poşetlere doldurularak bahçede istiflenen çöpler, ekipler tarafından 3 günde taşındı. Evden 20 ton çöp çıkaran ekipler, ev sahibi Ali Keçeci'ye uyarıda bulundu.
Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, “Söz konusu evden geçen yıllarda da tonlarca çöp ve hurda alındı. Cadde ve sokaklardan topladığı çöpleri evin bahçesinde depolayan şahıs bu işi alışkanlık haline getirmiş, bu kişinin amacı sadece toplamak ve istiflemek” dedi. (DHA)
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