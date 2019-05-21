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Amasya'da bir kişi 'Beni tanımadın mı?' diyerek yolda gördüğü vatandaşı dolandırdı

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GÜNDEM  | 21.05.2019 16:28 | Son Güncelleme

Amasya'da, bir kişiyi tanımadığı halde, "Beni tanımadın mı? Kaza yaptım, acil para lazım" diyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Amasya'da bir kişi 'Beni tanımadın mı?' diyerek yolda gördüğü vatandaşı dolandırdı

Alınan bilgiye göre, 9 ilde hakkında 13 yakalama kararı olan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. (53), Amasya'da yolda gördüğü emekli astsubay E.T'ye, "Beni tanımadın mı? Kaza yaptım, acil para lazım." dedi.

E.T'yi ikna ederek 2 bin lira alan N.D, daha sonra uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.T, polise giderek N.D'den şikayetçi oldu.

AYNI YÖNTEMLE PEK ÇOK KİŞİYİ DOLANDIRDI

Soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin Tokat'ta kaldığını tespit etti.

Tokat'ta kaldığı otelde gözaltına alınarak Amasya'ya getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan şüphelinin aynı yöntemle pek çok kişiyi dolandırdığı öğrenildi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Amasya dolandırıcılık

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