Amasya'da sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde çalışan Yusuf Öztürk, yaptığı bir davranışla büyük takdir topladı. Çeşme yanında dolaşan köpeğin susadığını fark eden Öztürk, çeşmeyi açarak eliyle köpeğe su içirdi. Öztürk, köpeği sevmeyi de ihmal etmedi. Suyu içen köpek gözden kayboldu. (İHA)

