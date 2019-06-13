Amasya'da sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde çalışan Yusuf Öztürk, yaptığı bir davranışla büyük takdir topladı. Çeşme yanında dolaşan köpeğin susadığını fark eden Öztürk, çeşmeyi açarak eliyle köpeğe su içirdi. Öztürk, köpeği sevmeyi de ihmal etmedi. Suyu içen köpek gözden kayboldu. (İHA)
13 yaşındaki çocuğun azı dişi üreme organından çıktı!
Gece yarısı büyük panik! Komşuları kurtardı
İş arayanlara müjde! Dev şirket alım yapacak: Başvurular başladı
Antalya'da şaşırtan görüntü! 5 yıldızlı otellerin yanı başında...
Yemek borusundan çengelli iğne çıkardılar
Burayı görmek için dünyanın dört bir yanından geliyorlar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum