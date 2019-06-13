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Amasya'da sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 13.06.2019 14:04 | Son Güncelleme

Amasya’da sıcaktan bunalan ve çeşme başında dolaşan köpeğe polis çeşmeyi açarak eliyle su içirdi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde çalışan Yusuf Öztürk, yaptığı bir davranışla büyük takdir topladı. Çeşme yanında dolaşan köpeğin susadığını fark eden Öztürk, çeşmeyi açarak eliyle köpeğe su içirdi. Öztürk, köpeği sevmeyi de ihmal etmedi. Suyu içen köpek gözden kayboldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya polis aşırı sıcak köpek

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