Amasya, hem tarihi önemi hem de doğal güzellikleri ile her geçen gün ön plana çıkan turistik destinasyonlardan biri. Yeşilırmak'ın suladığı verimli toprakları, dış etkilere ve saldırılara karşı korunaklı coğrafi yapısı sayesinde tarih boyunca çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış bir şehir. Farklı milletlerin ve kültürlerin sırasıyla yaşadığı Amasya'da ilk yerleşim, arkeolojik kazılara göre MÖ 5500 yıllarına kadar uzanıyor. Peki, Amasya nerede, nüfusu kaç? Evleri, kalesi nerede? İşte bu soruların cevapları ve daha fazlası yazımızda...

Amasya Nerede?

Amasya, Karadeniz Bölgesi sınırları içinde bulunuyor. Deniz kıyısında değil, Orta Karadeniz Bölümü iç kesiminde konumlanan bir şehir. Sivas iline 261 Km mesafede yer alıyor. Bu sebeple İç Anadolu kültürünü de taşıyan kentin meşhur yemekleri, daha çok Orta Anadolu lezzetleriyle benzeşiyor.

Amasya İlçeleri Neler?

Gümüşhacıköy, Göynücek, Hamamözü, Merzifon, Taşova, Suluova ve Merkez ilçesi olmak üzere 7 ilçesi bulunan kentin tüm ilçeleri, köyleri ulaşıma açık ve asfalt yollara sahip.