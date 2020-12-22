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Amasya nerede, nüfusu kaç? Evleri, kalesi nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 14:34 | Son Güncelleme:
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Amasya nerede, nüfusu kaç? Evleri, kalesi nerede?

İçindekiler

  • Amasya Nerede?
  • Amasya İlçeleri Neler?
  • Amasya Nüfusu Kaç?
  • Amasya Gezilecek Yerler
  • Amasya Evleri Nerede?
  • Amasya Kalesi Nerede?
  • Amasya'ya Nasıl Gidilir?
  • Amasya Otogarı Nerede?
  • Amasya Havaalanı Nerede?
  • Amasya Ankara Arası Kaç Km?
  • Amasya Tokat Arası Kaç Km?
  • Amasya İstanbul Kaç Km?
  • Amasya Elması Nerede Yetişir?

İçinden ırmak geçen şehirlerden biri olan Amasya, gidenleri güzelliğine hayran bırakıyor. Bu şehrin büyüsü bambaşka! Amasya'ya bir giden bir daha gitmek istiyor. Şehzadeler diyarı Amasya'nın; Fatih'in bile bir süre kaldığı sancaklardan biri olması tarihi, kültürel ve mimari zenginliğini gösteriyor. Lezzetli yemekleri de şehre olan ilgiyi artırıyor.

Amasya, hem tarihi önemi hem de doğal güzellikleri ile her geçen gün ön plana çıkan turistik destinasyonlardan biri. Yeşilırmak'ın suladığı verimli toprakları, dış etkilere ve saldırılara karşı korunaklı coğrafi yapısı sayesinde tarih boyunca çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış bir şehir. Farklı milletlerin ve kültürlerin sırasıyla yaşadığı Amasya'da ilk yerleşim, arkeolojik kazılara göre MÖ 5500 yıllarına kadar uzanıyor. Peki, Amasya nerede, nüfusu kaç? Evleri, kalesi nerede? İşte bu soruların cevapları ve daha fazlası yazımızda...

Amasya Nerede?

Amasya, Karadeniz Bölgesi sınırları içinde bulunuyor. Deniz kıyısında değil, Orta Karadeniz Bölümü iç kesiminde konumlanan bir şehir. Sivas iline 261 Km mesafede yer alıyor. Bu sebeple İç Anadolu kültürünü de taşıyan kentin meşhur yemekleri, daha çok Orta Anadolu lezzetleriyle benzeşiyor.

Amasya İlçeleri Neler?

Gümüşhacıköy, Göynücek, Hamamözü, Merzifon, Taşova, Suluova ve Merkez ilçesi olmak üzere 7 ilçesi bulunan kentin tüm ilçeleri, köyleri ulaşıma açık ve asfalt yollara sahip.

Amasya Nüfusu Kaç?

Nüfusu 337 bin 500'den fazla olan Amasya'nın, turizm mevsiminde nüfusu yoğunlaşıyor. Tarihi camii ve külliyeler, bedesten ve hanlar, Kralkaya Mezarları gibi ören yerleri, bimarhane ve medreseler, hamamlar, kaplıcalar gibi sayısız eseri ve doğal güzellikleri barındıran Amasya turizmi her geçen yıl daha da hareketleniyor. İyi bir planlamayla siz de şehri 4 - 5 günde gezebilir, o harika lezzetleri tadabilirsiniz.

Amasya Gezilecek Yerler

Amasya Planetaryum Nerede?
"65 Bin Dev Öğrenci Planetaryum ve Gözlem Evi" olarak adlandırılan bu proje, Amasya'nın tarihinde yer alan bilimsel çalışmaların devamı niteliğinde kabul ediliyor. Yıldızlar, gezegenler ve ay hareketlerinin gözlenebildiği bu alan, şehirdeki öğrencilerin ortak çalışmasıyla yapıldığı için büyük değer taşıyor. Amasya Planetaryum, merkez ilçesine bağlı Hızırpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde yer alıyor.

Amasya Evleri Nerede?

Ahşap ve kerpiç dolgu kullanılan mimarisi ile görenleri büyüleyen Amasya Evleri, Amasya merkezinde bulunan Hatuniye Mahallesi içinde, Yeşilırmak kıyısı boyunca sıralanıyor. Merzifon Havalimanı sonrası bindiğiniz araçla şehre girerken sağ tarafınızda Amasya Evleri'ni görebilirsiniz. Irmak kıyısında bulunan evler, Yalıboyu Evleri olarak adlandırılıyor. Bu evlerin çoğunluğu restore edilmiş ve turizm hizmetleri için kullanılıyor. Hazeranlar Konağı bunlardan en dikkat çekici olanı ve müze olarak gezilebiliyor.

Amasya Kalesi Nerede?

Şehrin merkezinin kuzeyinde konumlanan Harşena Dağı üzerinde bulunan Amasya Kalesi, Harşena Kalesi adıyla da anılıyor. Irmağın 300 metre üstünde inşa edilen kale, görkemiyle ziyaretçileri etkiliyor. Türkler 1075'te Amasya'yı fethettikten sonra kalede önemli bir onarım işlemi yapıldığı biliniyor.

Amasya'ya Nasıl Gidilir?

Amasya'ya otobüsle, trenle,kendi aracınızla ya da uçakla gidebilirsiniz.

Amasya Otogarı Nerede?

Amasya Otogarı Kirazlıdere mahallesinde konumlanıyor. Otogarın şehir merkezine sadece 1,5 kilometre olması, ziyaretçilere kolaylık sağlıyor. Gara ulaşım otobüslerin servisleriyle sağlanıyor. Toplu taşıma ve taksi de kullanılıyor.

Ayrıca demir yolu seçeneği ile ulaşım sağlanan şehirde Amasya ve Hacıbayram tren garı bulunuyor. Samsun iline 134 Km mesafede olan Amasya'ya, bölgesel ekspres ile şehirler arası ulaşım sağlamak da mümkün.

Amasya Havaalanı Nerede?

Amasya'nın en gelişmiş ilçelerinden olan Merzifon'da bulunan havalimanı, şehre ulaşımı daha da kolaylaştırıyor. İstanbul uçuşları yapılan Merzifon Havaalanı sonrası otobüslerle kısa sürede şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Diğer şehirlerden gelenler ise devlet kara yolu veya demir yolu ağını kullanıyor.

Amasya Ankara Arası Kaç Km?

Amasya Ankara arası yaklaşık 326 km. Ankara'dan şehre yaklaşık 4,5 saatte ulaşabilirsiniz.

Amasya Tokat Arası Kaç Km?

Amasya Tokat arası 114 km. Tokat'tan şehre yaklaşık 1,5 saatte ulaşmanız mümkün.

Amasya İstanbul Kaç Km?

Amasya İstanbul arası 677 km. İstanbul'dan kara yolu ile şehre yaklaşık 7,5 saatte varabilirsiniz. Hava yolunu da kullanabilirsiniz. Haftanın belli günleri İstanbul - Merzifon arası uçuşlar yapılıyor.

Amasya Elması Nerede Yetişir?

Elmasıyla meşhur Amasya ve ilçelerinde çokça elma bahçesi bulunuyor. Amasya'ya gittiğinizde her yerde bulabileceğiniz şehre özgü elmadan mutlaka tatmalısınız. Eve dönüşte de birkaç kilo elma alabilirsiniz. Kırmızı - yeşil/sarı, ince kabuk, tatlı ve sulu olan Amasya elmasının, tadına doyum olmuyor. Küçük boy olanlar; misket elması, büyük boy aşılı olanlar ise kabak elması olarak adlandırılıyor.

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