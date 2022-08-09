Amatör Hayat filmi konusu nedir? Amatör Hayat oyuncuları kim?

Bir furbolcunun hikayesinin konu alındığı Amatör Hayat filmi TV'de ilk kez ekranlara gelecek. Senaryosu Mustafa Mutlu'ya ait olan film 2021'de vizyona girdi. Peki Amatör Hayat konusu nedir, oyuncuları kim? İşte tüm merak edilenler...

AMATÖR HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye’nin en iyi futbolcusu olan Ayhan Varol, katılması gereken bir kampın uçağını kaçırmıştır. Menajeri Sadi bu duruma kızıp ona özel uçak ayarlayacakken kendisi lüx arabası ile yetişeceğini söyler ve yola çıkar. Yola çıktığında yolunu kaybedip önüne çıkan bir ineğe çarpmamak için ağaca çarpar ve hafızasını kaybeder. Onu bulan Dertliler köyü muhtarı ve yanındaki adamlardan Cemal onu tanır ve çok iyi bir futbolcu olduğunu söyler. Muhtar ise dertliler köyün tanınması için bir futbol takımı kurmuş ve lige çıkmak için mücadele verir. Ayhan’ın iyi futbolcu olduğunu öğrenince ona yeni isim verir ve onu Murat olduğuna ikna eder. Murat köye ayak uydurmaya çalışır ve köyün güzel kızı Huri’ye âşık olur. Bütün Türkiye’de manşet olan kayıp futbolcu Ayhan Varol, sonunda menajeri tarafından bulunur. Köylüler ve menajeri arasında çıkan kargaşada Ayhan kafasına aldığı darbe ile hafızası yerine gelir ve eski hayatına döner. Ama Huri’yi hala unutmamıştır. Ayhan birden karar verip köye geri döner ve Huri ile evlenir.

AMATÖR HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Amatör Hayat filminde, Melis Tüzüngüç, Anıl Tetik, Faik Ergin, Tuğba Melis Türk, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Ali Rıza Tanyeli ve Tuğçe Karabayır oyuncuları yer aldı.

