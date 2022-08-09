Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Amatör Hayat filmi konusu nedir? Amatör Hayat oyuncuları kim?

Amatör Hayat filmi konusu nedir? Amatör Hayat oyuncuları kim?

09.08.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amatör Hayat filmi bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'de ekranlara gelecek. Bir çok filmsever film hakkındaki detayları araştırmaya başladı. yapım yılı 2021 olan filmin detayları merak konusu oldu. Peki Amatör Hayat filmi konusu nedir? Amatör Hayat oyuncuları kim?

Amatör Hayat filmi konusu nedir? Amatör Hayat oyuncuları kim?

Bir furbolcunun hikayesinin konu alındığı Amatör Hayat filmi TV'de ilk kez ekranlara gelecek. Senaryosu Mustafa Mutlu'ya ait olan film 2021'de vizyona girdi. Peki Amatör Hayat konusu nedir, oyuncuları kim? İşte tüm merak edilenler...

amatör hayat kapak

AMATÖR HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye’nin en iyi futbolcusu olan Ayhan Varol, katılması gereken bir kampın uçağını kaçırmıştır. Menajeri Sadi bu duruma kızıp ona özel uçak ayarlayacakken kendisi lüx arabası ile yetişeceğini söyler ve yola çıkar. Yola çıktığında yolunu kaybedip önüne çıkan bir ineğe çarpmamak için ağaca çarpar ve hafızasını kaybeder. Onu bulan Dertliler köyü muhtarı ve yanındaki adamlardan Cemal onu tanır ve çok iyi bir futbolcu olduğunu söyler. Muhtar ise dertliler köyün tanınması için bir futbol takımı kurmuş ve lige çıkmak için mücadele verir. Ayhan’ın iyi futbolcu olduğunu öğrenince ona yeni isim verir ve onu Murat olduğuna ikna eder. Murat köye ayak uydurmaya çalışır ve köyün güzel kızı Huri’ye âşık olur. Bütün Türkiye’de manşet olan kayıp futbolcu Ayhan Varol, sonunda menajeri tarafından bulunur. Köylüler ve menajeri arasında çıkan kargaşada Ayhan kafasına aldığı darbe ile hafızası yerine gelir ve eski hayatına döner. Ama Huri’yi hala unutmamıştır. Ayhan birden karar verip köye geri döner ve Huri ile evlenir.

650x344-hafizasini-yitiren-futbolcunun-macerasi-1639407842451

AMATÖR HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Amatör Hayat filminde, Melis Tüzüngüç, Anıl Tetik, Faik Ergin, Tuğba Melis Türk, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Ali Rıza Tanyeli ve Tuğçe Karabayır oyuncuları yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözünü Marvel’e dikti! İkonik karakteri oynayacakGözünü Marvel’e dikti! İkonik karakteri oynayacak
Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilirCinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir
El ele ölüme atladılar! Doğum gününde canına kıyan baba...El ele ölüme atladılar! Doğum gününde canına kıyan baba...
Anahtar Kelimeler:
Kanal D film vizyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Doktorlar gözlerine inanamadı! Hastanın midesinden çıkan...

Doktorlar gözlerine inanamadı! Hastanın midesinden çıkan...

Bu anne kız başka! ''Neredeyse her şeyi çıplak yapıyoruz''

Bu anne kız başka! ''Neredeyse her şeyi çıplak yapıyoruz''

Bu 10 soruya cevap ver sana hangi tatlı olduğunu söyleyelim

Bu 10 soruya cevap ver sana hangi tatlı olduğunu söyleyelim

İlginizi Çekebilir

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Ölüp geri dirildiler! Her şeyi hatırlıyorlar

Ölüp geri dirildiler! Her şeyi hatırlıyorlar

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.