Mynet Trend

Amatör oyunculardan aksiyon filmi

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 19.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 35 kişilik amatör oyuncu ekibi, uyuşturucu ticaretini anlatan aksiyon filmi çekti.

Amatör oyunculardan aksiyon filmi

Viranşehir'de aralarında esnaf, öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 35 kişi, uyuşturucu ticaretine dikkat çekmek amacıyla 'Kırmızı Taş' isimli aksiyon filmi çekti. Viranşehir'e yerleşen Suriye uyruklu Zakaria Saqr'ın yönetmenliğini yaptığı filmin çekim ve montajı 9 ayda tamamlandı.

amator-oyunculardan-aksiyon-filmi_7550_dhaphoto1

Sosyal medyada yayınlanan fragmanı ile ilgi toplayan filmin görüntü yönetmenliğini yapan öğretmen Hüseyin Demirtaş, 'yerli ve milli' olarak tanımladığı çalışma ile insanları uyuşturucudan uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi.

amator-oyunculardan-aksiyon-filmi_7550_dhaphoto3

DHA

PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
Ankara Uluslararası Film Festivali başladıAnkara Uluslararası Film Festivali başladı
Türkiye onur konuğu olarak Moskova'da!Türkiye onur konuğu olarak Moskova'da!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinema film Şanlıurfa

En Çok Okunan Trend Haberler

Evde çığlık atında komşunun korkunç istismarı ortaya çıktı

Evde çığlık atında komşunun korkunç istismarı ortaya çıktı

Büyük tepki! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...

Büyük tepki! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...

Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

10 yıldır hastanelerde yaşıyor!

10 yıldır hastanelerde yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak Hikayesi'nden yeni fragman

Oyuncak Hikayesi'nden yeni fragman

İstanbul Modern'de Çin sineması rüzgarı

İstanbul Modern'de Çin sineması rüzgarı

Ankara Uluslararası Film Festivali başladı

Ankara Uluslararası Film Festivali başladı

Türkiye, Moskova Film Festivali’nde onur konuğu!

Türkiye onur konuğu olarak Moskova'da!

Kate Winslet yeni rolü için tanınmaz halde

Bu halinden eser yok! Yeni rol için inanılmaz değişim

Jason Momoa yıllar sonra sakallarını kesti!

Yıllar sonra sakallarını kesti! Görenler şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.