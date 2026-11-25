Huawei Mate X8, yenilikçi menteşe teknolojisi ve selefine kıyasla sunduğu çeşitli iyileştirmelerle Çin’de resmen tanıtıldı. Katlanabilir akıllı telefon, kendi 1 inçlik 50 megapiksel sensörüne sahip Huawei Ruiying Z10 modüler kamera aksesuarını da destekliyor.

HUAWEI MATE X8 ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate X8’in iç kısmında 1:1 en boy oranına, 8.000 nit tepe parlaklığına ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 8,2 inçlik LTPO OLED ekran bulunuyor.

Huawei, yeni modelinde 0,1 mm'lik manyetik kompozit malzeme ve havacılık ve uzay endüstrisi standartlarında çelik laminat içeren, manyetik kontrollü bir düzleştirme menteşesi sistemine yer veriyor. Bu sistemin ekran katlandıktan sonra iç ekrandaki katlanma izinin yüzde 99,9 oranında düzelmesini sağladığı öne sürülüyor.

İç ekranda ayrıca katlanma izinin görünmez hâle gelmesine yardımcı olan dokuz katmanlı yansıma önleyici kaplama bulunuyor. Cihazın dış kısmında ise 12.000 nite kadar tepe parlaklığı sunan, 19,4:9 en boy oranına sahip 6,54 inçlik çift katmanlı LTPO OLED ekran yer alıyor.

Huawei Mate X8’e güç veren Kirin 9050 Pro işlemcinin, Mate X7’de kullanılan işlemciye kıyasla yüzde 31 daha yüksek genel performans sunduğu iddia ediliyor. İşlemcide ayrıca önceki nesle göre yüzde 140 daha hızlı olduğu belirtilen yeni bir sinirsel işlem birimi (NPU) bulunuyor.

Akıllı telefonun arka kamera sisteminde kademesiz değişken diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 megapiksel ana kamera, 40 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 3,5 kat optik yakınlaştırma ile OIS desteği sunan 50 megapiksel periskop telefoto kamera bulunuyor.

Cihazda ayrıca üçüncü nesil Red Maple renk sensörünün yanı sıra iç ve dış ekranlarda birer adet 8 megapiksel ön kamera yer alıyor.

Huawei Mate X8’in desteklediği Ruiying Z10 modüler kamera aksesuarı ise OIS destekli, 1 inçlik 50 megapiksel RYYB sensöre ve Red Maple renk sensörüne sahip.

66 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteği sunan 6.200 mAh kapasiteli bataryadan beslenen akıllı telefon, IP59 koruma derecesine sahip. HarmonyOS 7.0 işletim sistemiyle çalışan cihaz; eSIM, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 6.0, uydu bağlantısı, GPS ve NFC desteği de sunuyor.

HUAWEI MATE X8 FİYATI VE SATIŞ TARİHİ

Dört farklı renk seçeneğiyle sunulan Huawei Mate X8’in 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı 12.999 yuandan (1.950 dolar) başlıyor.

16 GB RAM ve 2 TB’a kadar depolama alanı sunan Collector’s Edition versiyonunun başlangıç fiyatı ise 15.999 yuan (2.400 dolar) olarak açıklandı.

Huawei’nin Çin’deki resmi çevrim içi mağazası üzerinden ön siparişe açılan akıllı telefonun 4 Aralık’ta satışa sunulması planlanıyor. Ancak 2 TB depolama alanına sahip Collector’s Edition versiyonu 20 Aralık’tan itibaren satın alınabilecek.

Kaynak: GSMArena