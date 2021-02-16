Amazon açıkladı: İşte 2020'nin en çok satan kitaplar listesi!

Amazon.com.tr'nin Türkiye'de 2020 yılında en çok satan kitaplar açıklamasında Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü en çok okunan kitap oldu. Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü ve Anton Pavloviç Çehov'un Altıncı Koğuş'u da listede yer aldı. Türkiye'de yaşayanları okuma alışkanlıklarını ortaya çıkaran listedeki kitaplar oldukça dikkat çekici. Yapılan açıklamaya göre Türk tüketicilerin 2020’de daha çok edebiyat ve kurgu eserlerine yöneldiğini gösterdi.Kurgu eserlerini ise kişisel gelişim kitapları takip etti. İşte 2020'nin en çok satan kitapları!
Amazon.com.tr’nin Kitap kategorisinin 2020 yılında en çok satan 20 eseri alfabetik sıralamayla şu şekilde oldu:
1984 - George Orwell,
Altıncı Koğuş- Anton Pavloviç Çehov,
Bir İdam Mahkumunun Son Günü (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Victor Hugo,
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?: Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler - İlber Ortaylı,
Dönüşüm (Modern Klasikler Serisi) - Franz Kafka,
Hayvan Çiftliği - George Orwell,
İnsan Neyle Yaşar? - Lev Nikolayeviç Tolstoy,
Kırmızı Pazartesi: İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü - Gabriel Garcia Marquez,
Körlük - Jose Saramago,
Martin Eden (Modern Klasikler Serisi) - Jack London,
Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin - Dana Suskind,
Savaş Sanatı (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi) - Sun Zi,
Sefiller - Victor Hugo,
Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos,
Simyacı - Paulo Coelho,
Sineklerin Tanrısı (Modern Klasikler Serisi) - William Golding,
Sokrates’in Savunması: Euthyphron, Apologia, Kriton, Phaidon (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi) - Platon,
Suç ve Ceza (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski,
Yeraltından Notlar (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Yüzüklerin Efendisi (1-2-3 Cilt): Yüzük Kardeşliği - İki Kule - Kralın Dönüşü - J.R.R. Tolkien.
Amazon.com.tr Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Prime teslimat hizmetimiz, kampanyalarımız ve geniş ürün seçkimiz sayesinde Amazon Türkiye’yi kitap alışverişinde popüler bir platforma dönüştürmeyi başardık." ifadelerini kullandı.
2020 yılı boyunca Amazon.com.tr’de en çok satılan kitapların listesini paylaşarak 2021 için okuma listelerini oluşturmalarında müşterilere yardımcı olmayı hedeflediklerini belirten Marriot, "Amazon.com.tr müşterilerine geniş bir kitap seçkisi sunmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. 2021 yılında da kitap seçkimizi genişleterek, her kategoriden binlerce kitabı müşterilerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz." bilgilerini verdi.
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