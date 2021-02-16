Amazon açıkladı: İşte 2020'nin en çok satan kitaplar listesi!

Amazon.com.tr'nin Türkiye'de 2020 yılında en çok satan kitaplar açıklamasında Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü en çok okunan kitap oldu. Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü ve Anton Pavloviç Çehov'un Altıncı Koğuş'u da listede yer aldı. Türkiye'de yaşayanları okuma alışkanlıklarını ortaya çıkaran listedeki kitaplar oldukça dikkat çekici. Yapılan açıklamaya göre Türk tüketicilerin 2020’de daha çok edebiyat ve kurgu eserlerine yöneldiğini gösterdi.Kurgu eserlerini ise kişisel gelişim kitapları takip etti. İşte 2020'nin en çok satan kitapları!

2020 YILININ EN ÇOK SATAN KİTAPLARI

Amazon.com.tr’nin Kitap kategorisinin 2020 yılında en çok satan 20 eseri alfabetik sıralamayla şu şekilde oldu:

1984 - George Orwell,

Altıncı Koğuş- Anton Pavloviç Çehov,

Bir İdam Mahkumunun Son Günü (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Victor Hugo,

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?: Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler - İlber Ortaylı,

Dönüşüm (Modern Klasikler Serisi) - Franz Kafka,

Hayvan Çiftliği - George Orwell,

İnsan Neyle Yaşar? - Lev Nikolayeviç Tolstoy,

Kırmızı Pazartesi: İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü - Gabriel Garcia Marquez,