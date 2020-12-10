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Her söylediği söz olay yaratan İlber Ortaylı’dan hayatınızın seyrini kökünden değiştirecek 14 öneri!

Seray Üstün Seray Üstün 10.12.2020 17:51 | Son Güncelleme:
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Her söylediği söz olay yaratan İlber Ortaylı’dan hayatınızın seyrini kökünden değiştirecek 14 öneri!

Youtube’da program yapmaya başlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, her bölümde sarf ettiği sözlerle gündeme gelmeyi başarıyor. ‘Çok cahilsiniz’ capsleriyle başlayan İlber Ortaylı memnuniyetsizliği programın son bölümünde bir kez daha kendini gösterdi. Ortaylı programına davet ettiği 11 yaşındaki konuğuna “Sadece futbolcu olup, futbol dünyasında kalırsan kaba bir insan olursun” dedi. Futbol camiasını karşısına alan İlber Ortaylı’yı memnun edecek 14 davranışı sizler için derledik.

Prof. Dr. İlber Ortaylı yaptığı tarih programları ve yazdığı kitaplarla bir kesimin takdirini kazanmayı başardı. Ancak İlber Ortaylı denildiğinde insanların büyük birçoğunun aklına ‘cahilsin’ bakışı geliyor. İş cehalette midir, bilinmez ama İlber Ortaylı mutlu hayatın sırrını vermeyi ihmal etmemiş. İşte sizler için İlber Ortaylı’nın tavsiyeleri...

MONOTONLUKTAN UZAK DURUN

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Metropol hayatının keşmekeşi içerisinde her gün kendinizi aynı şeyleri yaparken bulmanız oldukça normaldir. Hatta aynı aktiviteleri aynı saatlerde yaptığınıza bile fark ederseniz endişelenmeyin. İlber Ortaylı bu durum için sizlere önerisini sunmuş: “Gezin görün, keşfedin, başkalarıyla ilgilenin, okuyun, sevin. Bunları dolu dolu yapın ki izleri yüzünüze yansısın. Yüzünüz ifadesiz kalmasın.”

YAPTIĞINIZ İŞİ SEVİN

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Belki de bu hayatta en önemli şeylerden biri yaptığınız işi sevmek. Sevmediğiniz bir işte devam etmeye çalışmak işkenceden başka bir şey olmasa gerek. İlber Ortaylı bu durum için ise, “Gereken tek şey, yaptığın işi sevmen ve kendini derviş sabrıyla adamayı öğrenmendir” der.

KİMSEYİ DEĞİŞİTİREMEZSİN

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İlber Ortaylı’nın ikili ilişkiler konusunda yaptığı öneriler sizi şaşırtmasın. Sevgili proseförümüz der ki, “İlişki yürümediği zaman karşı tarafı düzeltirim gibi bir ahmaklık yapmayın”

YALNIZ KALMAYI ÖĞRENİN

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Yalnızlık belki de hayat içerisinde en büyük çaresizlik olarak algılanır. Sosyal varlık olan insanlar diğerleriyle iletişim kurduğu sürece kendini var edeceğini düşünür. Ancak İlber Ortaylı hocamız der ki, “Yalnız kalma konusunda yetenekli değiliz. Bu yüzden iyi düşünür de çıkartamıyoruz.”

CESUR OLUN

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Kendinizi güvende hissettiğiniz sakin alanları tercih etmenizi anlıyoruz. Ancak hayatta yeni bir noktaya gelebilmek için cesur olup adım atmanız gerekiyor. Belki bu İlber Ortaylı’nın bu sözleri sizleri biraz cesaretlendirir: “Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında bir pencere açın. O pencereyi açıp dışarıda farklı dünyalar görebilirseniz bir eşiği de atlamış olursunuz.”

GEREKİRSE SİZ ARAYIN

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Hayatınıza alacağınız insanları kendiniz seçmelisiniz. Hatta tanıştığınız insanlara dahi bu gözle bakmanız sizin açınızdan daha sağlıklı olur. Bir insanı hayatınıza almak istiyorsanız ilk adımı ondan bekleyerek zamn kaybetmeyin.

“Kimsenin sizi bulmasını beklemeyin; nitekli insanları siz arayın”

HAYATIN TADINI ÇIKARTIN

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Belki de dünyanın en klişe cümlesi olarak geldiğinin farkındayız ancak her şeyden önce hayatın kıymetini bilmeye odaklanın. İlber Hocamız der ki, “Halay bilmeyen köylü de, dans bilmeyen şehirli de hayatın tadını çıkartamıyordur.”

ÇOCUĞUNUZUN YANINDA OLUN

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Eğer ebeveynseniz çocuğunuzla kurduğunuz ilişkiye dikkat edin. Çoçuğun fazla övülmesi de en az yerilmesi kadar tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle aradaki dengeyi korumaya dikkat edin.

“İnsanın çocuğundan dahi diye bahsetmesi devamlı küçümsemesi kadar tehlikelidir. Onun yanında olmasını bilin, yeter”

HAYAT GÖRÜŞLERİNİ BENİMSEMEK GÜÇLÜ BİR FİLTRE GEREKTİRİR

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İnsanoğlunun kafa yapısı oldukça değişik işler ve her kişinin bir görüşte birleşmesi mümkün değildir. Bu nedenle bazen çok sevdiğiniz insanlar bile farklı görüşlerde olmanız mümkündür ve inanın bu durum çok doğaldır.

“Her dostumun hayat görüşünü paylaşmam ama görüşlerinden faydalanırım.”

TATSIZ BİR ÇAĞDA OLSA MUTLULUK MÜMKÜN

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Hayatınız içinde bir sürü sorunla boğuşuyor olabilirsiniz. Hatta kimi zaman bu sorunlar sizinden kaynaklanmasa bile bir şekilde üzerinize yapışıp kalabilir. Bu nedenle kendinizi iyi hissecek alanlar yaratmaya çalışın.

“Tatsız bir çağdayız ama hayatın neşeli, mutlu ve yeterince yaratıcı olmasına mani bir durum değil; ama tek yapacağımız öğrenmek, dikkat etmek ve yöntemli yaşamaktır”

YABANCI DİL ÇOK ÖNEMLİ

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Global bir dünya düzeni içerisinde yaşadığınız için aslında yabancı dil bir bakıma eliniz, kolunuz kadar önemli bir noktaya geldi.

“Yabancı dil meselesini 25’inize gelmeden çözmeniz gerekir”

SİZİ İLGİLENDİRMEYEN KONULARLA DA İLGİLENİN

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Evet evet yanlış duymadınız. Tamamen doğru. Çünkü sadece kendi ilgi alanlarınızla alakalı gelişme eğilimi gösterirseniz bir noktada kısılıp kalabilirsiniz.

“Kendinizi geliştirmek, yetiştirmek istiyorsanız işinizle, gücünüzle ilgili olmayan konularla da ilgilenin.”
“Merakınız olacak, gidişata bakacaksınız, olaylara müdahil olmaya çalışacaksınız.”

ZAHMETTEN KAÇMAYIN

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Özellikle gençlik zamanlarında tembellik ve üşengeçliğin en büyük hastalık olduğu söylenir. En güzel çağlarınızı evde oturarak ya da monoton bir şekilde ilerleyen hayat düzeninde geçirmeyi düşünmeyin bile!

“Tren mi var, atlayın; yol mu var, gidin. O yaşlarda yeni yerleri görmenin zevki başkadır. Tecrübeyle görmek de güzeldir ama gençlik enerjisiyle dolaşmak bir başkadır”

DOĞRU SEÇİMLER YAPIN

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Seçimlerinizi doğru yaptığınızda aslında hiç yorulmadığınızı ve hayatın bir şekilde akıp gittiğini görürsünüz.

“Çalışmak kolaydır; oturur, çalışırsın. Daha önemli olan hangi işi yaptığındır. Bu da şüphesiz en başından işini doğru seçmekle mümkündür. Bunu yapamazsanız, hayatta hiçbir hedefiniz kalmaz. Boşuna çalışır durursunuz. Zihininiz de uyuşur”


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