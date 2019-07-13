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Amazon, Apple, Facebook ve Google hesap verecek

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TEKNOLOJİ  | 13.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

ABD’nin teknoloji devleri Amazon, Apple, Facebook ve Google, ABD kongresinin önünde, rekabet konusunda yanlış bir yol izlemediklerine dair ifade verecekler.

Amazon, Apple, Facebook ve Google hesap verecek

ABD hükumeti, teknoloji şirketlerinin kendi arasında bir tekel oluşturduğunu düşünüyor ve yasalara aykırı olan bu durumun araştırılması için kongrede bir alt komite kurulmuş durumda.
Aslında, soruşturmanın hangi olaya, hangi kanıta veya sebeplere dayandığına dair medyaya yansımış net bir bilgi yok. Ancak ABD’de hem iktidar partisi hem de muhalefet bu konuda endişeli.  Siyasetçiler, teknoloji şirketlerinin tekel oluşturmasından şüpheleniyor ve iki tarafın da desteği ile bir anti-tekel soruşturması açılmış durumda.

Şimdi ise teknoloji şirketlerinin büyük isimleri, tepe yöneticileri, kongre üyelerinin önünde “terleten” sorulara cevap vermek zorundalar.

PARA CEZASININ YANI SIRA HAPİS CEZASI

Siyasetçileri endişe ettiği detay, birkaç şirketin oluşturduğu tekel ile tüm interneti kontrol ettikleri ve bu gücü hem ABD siyasetini hem de dünyayı kendi çıkarları için şekillendirmeye kalkışmaları. Soruşturmanın bir sonuca varması veya ceza verilmesi de gerekmiyor. Ancak kongrenin bu konuda duyarlı olduğunu göstermesi teknoloji şirketleri için önemli bir mesaj olacak. Tekel oluşturulduğuna dair ciddi delillerin bulunması halinde ise şirketlere ağır para cezalarının yanında, yöneticilere hapis cezaları da gündeme gelebilecek.

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