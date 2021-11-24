Amazon’un keşfedilmemiş 407 kilometrelik kısmını geçen ilk kişi oldu! Zorlu yolculuğunu anlattı

Lucy Shepherd, Amazon Yağmur Ormanları’nda şimdiye kadar kimsenin yürümediği bir rota olduğunu duyduğunda bu alanı keşfetmek için derin bir merak hissettiğini dile getirdi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra yolculuğuna başladı. 50 gün süre macerada Shepherd’a Kızılderili kabilesinden dört yerlide eşlik etti.

HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERDİ

Amazon Yağmur Ormanları’ndaki yolculuğun 17 günlük kısmı orman gölgesinin yoğunluğu nedeniyle güneş ışığı görmeden geçti. Shepherd ve ekibi 500 yaban domuzu sürüsünden kaçmak için ağaçlara tırmanmak zorunda kaldı. Aynı zamanda maceracı grup ok ve yay kullanarak avlandı ve balık tutarak karnını doyurdu.

“TEHLİKELİ AMA HAYAL EDİLEMEYECEK BİR YOLCULUKTU”

50 gün süren macerasının sonrasında açıklama yapan Shepherd, “Tehlikeli ama hayal edilemeyecek kadar ödüllendirici bir yolculuktu ve bir ekip olarak birlikte neler başardığımızı görmek inanılmaz. Ekibimden yerel köylülere ve ürünlerini paylaşan çiftçilere kadar katılan herkesin ruhu, mücadele boyunca beni ayakta tuttu. Dünyadaki keşfedilmemiş son vahşi yerlerden birinin güzelliğine tanık olduğumu bilmek, sonsuza dek benimle kalacak olan ödül” dedi.



