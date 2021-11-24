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Kuş cenneti Yayla Gölü’nden korkutan manzara! Kuruma noktasına geldi

24.11.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de içinde barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı ‘Kuş Cenneti’ olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölü, yağış azlığı sebebiyle neredeyse kurudu. Geçtiğimiz yıl Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen gölün son hali drone ile havadan görüntülendi.

Kuş cenneti Yayla Gölü’nden korkutan manzara! Kuruma noktasına geldi

Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yayla Gölü’nde 182 kuş çeşidi, yabani tavşan, oklu kirpi, yeşilbaş ördek, ak pelikan ve sakar meke gibi hayvanların yanı sıra ikisi endemik olmak üzere 95 çeşit bitki bulunuyor. Doğa fotoğrafçıları tarafından oldukça popüler olan bölge, çevre illerden ve kente ziyarete gelenlerin de uğrak noktalarından bir tanesi.

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Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Süleymanlı Yayla Gölü’nde sular yaklaşık 100 metre çekildi. 1100 rakımda bulunan 466 dekar alana sahip gölde yağışların beklenen seviyenin altında olması nedeniyle kuraklık yaşandı. Suların çekilmesi ile bölgeye talep azaldı. Göl neredeyse tamamen kuruma noktasına geldi. Kuruyan gölün can yakan görüntüsü drone ile havadan görüntülendi.

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“GÖLÜMÜZ ESKİ GÜZELLİĞİNDEN UZAKLAŞTI”

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Daha önce suyun bu seviyelere düştüğünü hiç görmediğini belirten İbrahim Acıkara, “2 yıldır yağışların az olmasından dolayı gölümüz iyice kuruma noktasına geldi. Beklenen sonbahar ve yaz yağışları olmadı. Kuraklığın etkisiyle toprak iyice ortaya çıktı. Bu durum biz çok üzüyor. Gelen misafirlerimizi biz burada gezdirirdik. Gelen misafirlerimiz kuş fotoğrafları çekerdi. Şu an durum gerçekten kötü. Ben 52 yaşındayım, yıllardır bu bölgede yaşıyorum. Daha önce bu halini hiç görmemiştik. Kuraklık gerçekten gölümüzü mahvetti, kuruttu” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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