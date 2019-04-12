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Amazon ve SpaceX uzayda rekabet edecek

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TEKNOLOJİ  | 12.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

Yeni hedefin artık uzay olduğunu ve bu nedenle Amazon ve SpaceX arasındaki rekabetin de gittikçe kızışmaya başladığını söyleyebiliriz. Son olarak Amazon’un sahibi Jeff Bezos ile Elon Musk arasında bir sürtüşme yaşanmıştı. İşte haberimizin detayları.

Amazon ve SpaceX uzayda rekabet edecek

Bilindiği üzere Elon Musk, insanlığın Mars’a yerleşmesini istiyor ve bu sayede Mars’ta bir koloni kurabileceğini düşünüyor. Bu nedenle SpaceX şirketini kuran Musk, aynı zamanda uzayda çeşitli ticari faaliyetlerde de bulunmanın peşinde. Ancak SpaceX, bu hedeflerinde yalnız değil. Amazon gibi devasa büyüklükteki şirketler de, uzay konusunda oldukça parlak fikirlere sahip.

Bugün Jeff Bezos ile Elon Musk, bir kez daha karşı karşıya geldi. SpaceX’in Starlink Projesi olarak da bilinen yeni çalışması, Amazon tarafından kopyalandı. Space X, 11000 tane uyduyu atmosfere göndererek Dünyanın her yerine internet erişiminin sağlanmasını hedefliyor.

Amazon ise SpaceX ile aynı fikirde ve o da uzaya binlerce uydu göndererek her yerde internet erişiminin olmasını istiyor. Jeff Bezos’un sahip olduğu Amazon şirketi ile ilgili bir tweet’e Elon Musk, kopya diyerek cevap verdi. Böylece ikili bir kez daha karşı karşıya gelmiş oldu.

Bundan çok kısa bir süre önce yine Jeff Bezos, kendi uzay şirketinin roketleri ile ilgili nadir bulunan benzetmesini yaptı. Elon Musk ise, pek de nadir değil cevabını verdi. İki şirket arasındaki rekabet ve sürtüşme giderek artacak gibi görünüyor. Sizce Amazon ve SpaceX şirketlerinden hangisi uzayda daha başarılı olacak. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon space x Elon Musk

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