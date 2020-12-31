Amazonların süper meyvesi acai üzümü nedir? Acai berry üzümünün sağlığa faydaları nelerdir?

Amazon yağmur ormanlarında yetişen Acai çileği, kırmızı mor arası bir renktedir ve ortalama bir üzüm tanesi büyüklüğündedir. Sağlık deposu Acai meyvesi, zengin mineral ve vitamin içeriğine sahip olmasının yanında düşük kalorisiyle de diyetler için harika bir seçimdir.

Acai Üzümü Nedir?

Acai üzümü; doğal olarak kilo kaybını desteklemesi, kolesterolü düşürmesi, kalp sağlığına katkıda bulunması yanında içerdiği antioksidan ve minerallerle de sağlık açısından faydalı bir meyvedir. Güney Amerika’daki palmiye ağaçlarında salkım halinde yetişen Acai üzümü yaban mersininin mor renkli ve iri versiyonu gibidir.

Antioksidanlar açısından inanılmaz derecede zengin olan meyve, böğürtlen ve şekersiz çikolataya benzetilen topraksı bir tada sahiptir. Tropik iklimlere özgü meyvenin taze haliyle raf ömrü kısadır. Bu nedenle dondurulmuş meyve püresi halinde veya toz formda satılır. Marketlerde ve aktarlarda çay şeklinde de bulunabilir.

Acai Üzümü Zengin Besin Değerleri

Güney Amerika'nın yağmur ormanlarına özgü acai üzümü ağacında yetişen Acai, diğer meyvelere kıyasla yüksek yağ oranına ve düşük şeker miktarına sahip olmasıyla eşsiz bir meyvedir. A, B, C ve E vitaminleri, krom, çinko, demir, bakır, manganez, magnezyum, potasyum ve fosfor minerallerini içerir. Özellikle esansiyel yağ asitlerinden oleik, palmitik ve linoleik asitler açısından zengindir. Lif bakımından da zengin olan Acai en yüksek antioksidan içeriğine sahip meyvelerden biridir. Üzüme koyu mor rengini veren ve antioksidan görevi gören antosiyaninler vücudu zararlı radikallere karşı korur.