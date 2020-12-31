Amazonların süper meyvesi acai üzümü nedir? Acai berry üzümünün sağlığa faydaları nelerdir?

Amazon yağmur ormanlarında yetişen Acai çileği, kırmızı mor arası bir renktedir ve ortalama bir üzüm tanesi büyüklüğündedir. Sağlık deposu Acai meyvesi, zengin mineral ve vitamin içeriğine sahip olmasının yanında düşük kalorisiyle de diyetler için harika bir seçimdir.
Acai üzümü; doğal olarak kilo kaybını desteklemesi, kolesterolü düşürmesi, kalp sağlığına katkıda bulunması yanında içerdiği antioksidan ve minerallerle de sağlık açısından faydalı bir meyvedir. Güney Amerika’daki palmiye ağaçlarında salkım halinde yetişen Acai üzümü yaban mersininin mor renkli ve iri versiyonu gibidir.
Antioksidanlar açısından inanılmaz derecede zengin olan meyve, böğürtlen ve şekersiz çikolataya benzetilen topraksı bir tada sahiptir. Tropik iklimlere özgü meyvenin taze haliyle raf ömrü kısadır. Bu nedenle dondurulmuş meyve püresi halinde veya toz formda satılır. Marketlerde ve aktarlarda çay şeklinde de bulunabilir.
Güney Amerika'nın yağmur ormanlarına özgü acai üzümü ağacında yetişen Acai, diğer meyvelere kıyasla yüksek yağ oranına ve düşük şeker miktarına sahip olmasıyla eşsiz bir meyvedir. A, B, C ve E vitaminleri, krom, çinko, demir, bakır, manganez, magnezyum, potasyum ve fosfor minerallerini içerir. Özellikle esansiyel yağ asitlerinden oleik, palmitik ve linoleik asitler açısından zengindir. Lif bakımından da zengin olan Acai en yüksek antioksidan içeriğine sahip meyvelerden biridir. Üzüme koyu mor rengini veren ve antioksidan görevi gören antosiyaninler vücudu zararlı radikallere karşı korur.
Acai üzümü faydaları ile süper gıdalar arasında yer alır. Diğer mavi, kırmızı ve mor yiyecekler gibi antosiyanin içerir. Bu flavonoid sayesinde vücutta çevresel stres faktörlerinin neden olduğu oksidatif hasarı hafifleterek çeşitli hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olur. Kanser, diyabet, kardiyovasküler ve nörolojik hastalıkların önlenmesinde rol oynar. Acai meyveleri antioksidanlar açısından zengin olmasının yanı sıra, güzellik vitaminleri olan A, C ve E açısından da yoğun bir besleyiciliğe sahiptir. İyi yağlar açısından zengin çilek, Omega-3'ler, 6 ve 9 yağlarını içerir.
1.Antioksidan Yüklüdür
Acai berry içerdiği zengin antioksidanlarla vücuttaki serbest radikallerin zararlı etkilerini nötralize eder. Serbest radikaller etkisiz hale getirilmezse hücrelere zarar vererek vücutta hastalıklara kapı açar, diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi bir dizi rahatsızlığa yol açabilir. Acai çileği, yaban mersini ve kızılcık gibi meyveleri bile aşan derecede yüksek antioksidan içeriğiyle radikalleri nötralize eder. Yaban mersinde bulunan miktarın yaklaşık üç katına sahip olmasıyla inanılmaz derecede zengindir. İster Acai üzümü kurusu ister toz veya ister püre halinde olsun bağırsakta iyi emilme özelliğine sahiptir.
2.Kötü Kolesterolü Düşürür
Acai berry, kan dolaşımındaki kolesterol seviyelerini düşürmeyi sağlayan bir antioksidan formu olan antosiyanin açısından zengindir. Aynı zamanda LDL değerini azaltmaya yardımcı olan steroller bakımından da zengindir. İçerdiği bitkisel steroller ile kolesterolün sindirimini azaltarak kalp rahatsızlığı riskini düşürmeye yardımcı olur. Yapısındaki omega-6 ve omega-9 yağ asitleri ile kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmede de önemli bir rol oynar.
3. Bağışıklık Sistemini Kuvvetlendirir
Başta polifenoller olmak üzere içerdiği bazı bileşiklerle toksinlere karşı savaşır. Alkol, sigara, stres gibi çevresel etkenlerden kaynaklı zararlı radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli tüketilmesi halinde yeni hücre oluşumunu destekler. Henüz yeterli araştırma ve kanıt olmamakla beraber araştırmacılara göre gelecekte kanser tedavisinde etki sağlayabileceği düşünülmektedir.
4. Sindirime İyi Gelir
Yağ yakımını hızlandırması ile kalıcı ve sağlıklı kilo vermeyi destekler. İçerdiği yüksek lif miktarıyla sindirimi düzene sokarak bağırsak sağlığını korur. Düşük şeker ve yüksek yağ oranıyla uzun süreli tokluk vererek sağlıklı ve çabuk kilo kaybetmeyi sağlar. Metabolizma hızını arttırır. Vücuttaki ödemin atılmasını sağlar. Diyet yapanların ara öğünlerinde tüketmesi için sıklıkla tavsiye edilir. Bu özellikleriyle zayıflamak isteyenler günlük beslenme rutinlerine ve ara öğünlerine Acai üzümünü rahatlıkla ekleyebilirler.
5.Cildi Gençleştirir
Acai çileğindeki antioksidanlar, cildinize zarar verebilecek serbest radikallerle savaşır. Günlük hayatta kirlilik, çevresel etmenler, stres, kötü beslenme veya ultraviyole ışık gibi serbest radikallere sürekli maruz kalırız. Cilt hücreleri bu kötü etkilerden korunmak ve kendilerini onarmak için antioksidanlara ihtiyaç duyar. Acai üzümü cilde faydaları ile kolajen lifleri ve elastikiyet sağlayan elastin liflerini güçlendirir. Böylece gençlik ışıltınızı korumayı sağlar.
6. Beyin Fonksiyonları İçin Faydalıdır
Acai üzümünün yaşlanma karşıtı özellikleri ciltte olduğu gibi beyinde de etkilidir. Yaşla beraber azalan bilişsel işleyiş, dikkat ve hızlı düşünme gibi zihinsel fonksiyonları geliştirmeye destek olur. Acai, beyni oksidasyonun hafıza ve öğrenmeyi zayıflatıcı zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcıdır. Eski hücrelerin yıkımını ve hücresel temizliği teşvik eder. Üzüm, zengin antioksidan içeriği ile toksik maddelerin atılmasını destekleyerek beynin sağlıklı kalmasını sağlar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum