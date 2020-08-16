Amber Heard, İstanbul'a hayran kaldı

Oyuncu çift Johnny Depp ile Amber Heard, 2015 yılında evlendikten iki yıl sonra şiddet ve ihanet iddialarıyla yollarını ayırdı. 2012 yılında The Rum Diary filminin setinde tanışarak evlenen çiftin ilişkisi adeta kabusa dönüştü.

Depp'in, kendisini, rol arkadaşı olan ünlü aktörlerle yasak aşk yaşamakla suçladığını belirten Heard, eski eşinin sürekli kendisini yakalamaya çalıştığını öne sürdü.

Heard ayrıca, Depp'in kendisini aldatmakla suçladığı Leonardo DiCaprio ve Channing Tatum gibi isimlere lakap taktığını da iddia etti.

Johnny Depp ise bu olayları ve Heard'e şiddet uyguladığını reddetti.



Bütün bu iddiaların Amber Heard'ün geniş hayal gücünün ürünü olduğunu ileri sürdü ve eski eşinin kendisini aldattığını söyledi.



Yaşananlardan uzaklaşmak isteyen Heard, çareyi Türkiye'de tatil yapmakta buldu.

Ünlü oyuncu öncelikle Bodrum'u seçti. Geçtiğimiz haftayı Bodrum'da geçiren oyuncu, rotasını İstanbul'a çevirdi. Tarihi yarımadayı gezen Heard, cami ziyaretinde de bulundu.

Heard, "Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" dedi.

Ünlü oyuncu, seyahatine ilişkin detayları da sosyal medya hesabından paylaştı.

