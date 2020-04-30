MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amber Heard ve Johnny Depp’in olaylı boşanma davasında yeni kayıtlar

Amber Heard ve Johnny Depp’in olaylı boşanma davasında yeni kayıtlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 09:55 | Son Güncelleme

Olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard ve Johnny Depp’in şiddet davası sürüyor. İkilinin kavgasında 911 acil arama kaydı ortaya çıktı. Ancak Johnny Depp acil aramanın bir aldatmaca olduğunu öne sürdü.

Amber Heard ve Johnny Depp’in olaylı boşanma davasında yeni kayıtlar

Olaylı bir şekilde boşanan ve karşılıklı şiddet ithamları süren Amber Heard (34) ve Johnny Depp’in (56) davasında yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin kavgasında 911 acil arama kaydı ortaya çıktı.

Amber Heard’ın eski eşinin kendisine vurarak, saçlarını yolarak ve boğmaya çalışarak şiddet uyguladığını iddia ettiği 21 Mayıs 2016’da akşam saat 8.30’da yapılan arama kaydı mahkemede paylaşıldı.

SPL4135905_001

ACİL SES KAYDI

911 acil aramada, ismi bilinmeyen bir kadının, “Merhaba, şu anda 849 Broadway'de Doğu binasında gerçekleşen bir saldırıyı bildirmem gerekiyor, bir çatı katında. Oraya birini gönderin lütfen” dediği duyuldu.

Johnny Depp’in avukatı Adam Waldman, bu acil çağrının bir aldatmaca olduğunu iddia ederek, “Bay Depp'e polisleri arayarak tuzak kurdular” dedi.

Johnny Depp, başından beri Amber Heard’a şiddet uyguladığı iddialarını reddediyor ve asıl Heard’ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürüyor.

Depp, boşanma davasında, 2015 yılında evlenmelerinden sadece bir ay sonra yaşanan kavgada Amber Heard’ın kendisine votka şişesi fırlattığını, bunu sonucunda parmağını kestiğini söylemişti. İngiltere’deki duruşmada Depp’in yanlış beyanda bulunduğu, şahsi doktoru David Kipper’e attığı iki mesajda parmağını kendisinin kestiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard, Amber Heard ve Johnny Depp,

En Çok Okunan Haberler

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Evrim'den Acun'u şaşırtan sözler!

Evrim'den Acun'u şaşırtan sözler!

Trump savaş açmıştı! Beyaz Saray'dan Çin ve Dünya Sağlık Örgütü talimatı

Trump savaş açmıştı! Beyaz Saray'dan Çin ve Dünya Sağlık Örgütü talimatı

Türkiye'nin 'koronafobi' haritası çıkarıldı!

Türkiye'nin 'koronafobi' haritası çıkarıldı!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülben Ergen: Artık zikirmatik kullanmıyorum

'Zikirmatiği almıyorum. Bu Allah'la benim...'

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Olay değişim

Estetiğin dozu kaçtı! Son hali bambaşka

Ebru Şancı'dan karnı burnunda ilk poz

Gecelikli 6.ay pozuna beğeni yağdı

Şeyma Subaşı'nın dekolteli pozlarına oruç tepkisi!

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Demet Akalın'ın oruç tepkisi olay oldu! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Pınar Altuğ çirkin yorumda bulunan takipçisinin fotoğraflarını ifşa etti

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.