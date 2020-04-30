Amber Heard ve Johnny Depp’in olaylı boşanma davasında yeni kayıtlar

Olaylı bir şekilde boşanan ve karşılıklı şiddet ithamları süren Amber Heard (34) ve Johnny Depp’in (56) davasında yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin kavgasında 911 acil arama kaydı ortaya çıktı.

Amber Heard’ın eski eşinin kendisine vurarak, saçlarını yolarak ve boğmaya çalışarak şiddet uyguladığını iddia ettiği 21 Mayıs 2016’da akşam saat 8.30’da yapılan arama kaydı mahkemede paylaşıldı.

ACİL SES KAYDI

911 acil aramada, ismi bilinmeyen bir kadının, “Merhaba, şu anda 849 Broadway'de Doğu binasında gerçekleşen bir saldırıyı bildirmem gerekiyor, bir çatı katında. Oraya birini gönderin lütfen” dediği duyuldu.

Johnny Depp’in avukatı Adam Waldman, bu acil çağrının bir aldatmaca olduğunu iddia ederek, “Bay Depp'e polisleri arayarak tuzak kurdular” dedi.

Johnny Depp, başından beri Amber Heard’a şiddet uyguladığı iddialarını reddediyor ve asıl Heard’ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürüyor.

Depp, boşanma davasında, 2015 yılında evlenmelerinden sadece bir ay sonra yaşanan kavgada Amber Heard’ın kendisine votka şişesi fırlattığını, bunu sonucunda parmağını kestiğini söylemişti. İngiltere’deki duruşmada Depp’in yanlış beyanda bulunduğu, şahsi doktoru David Kipper’e attığı iki mesajda parmağını kendisinin kestiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

