MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amber Heard ve Johnny Depp'in servetleri ne kadar? Dava sonucu sonrası olay oldu! Amber Heard ve Johnny Depp ne kadar servete sahip?

Amber Heard ve Johnny Depp'in servetleri ne kadar? Dava sonucu sonrası olay oldu! Amber Heard ve Johnny Depp ne kadar servete sahip?

02.06.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında yaşanan dava süreci ilgiyle takip edilirken, dava Johnny Depp'in lehine sonuçlandı. Buna göre Amber Heard, Depp'e 15 milyon tazminat ödemeye mahkum edildi. Ancak Heard'ün bu parayı karşılıp karşılayamayacağı merak ediliyor. Peki Amber Heard ve Johnny Depp'in servetleri ne kadar? Amber Heard ve Johnny Depp ne kadar servete sahip? İşte net servetleri...

Amber Heard ve Johnny Depp'in servetleri ne kadar? Dava sonucu sonrası olay oldu! Amber Heard ve Johnny Depp ne kadar servete sahip?

Johnny Depp Amber Heard davasında jüri, Amber Heard’ı suçlu buldu. Sonuca göre, 36 yaşındaki aktris için finansal risk oluşturan 15 milyon dolar tazminat ödemesini emretti. Heard’in serveti henüz tam net olarak bilinmese de, ünlü yıldızın televizyon ve “Aquaman” ve “Aquaman 2” gibi filmlerdeki çalışmaları için milyonlar kazandığı biliniyor.

JOHNNY DEPP VE AMBER HEARD'İN SERVETLERİ NE KADAR?

Heard, daha önce, ACLU dahil hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt ettiği 2016 boşanmasının sonrası Depp’ten 7 milyon dolarlık bir anlaşma almıştı. Duruşma sırasında ise bunu henüz yapmadığını söyledi. Heard'ün servetinin 8 milyon dolar, Depp'in ise 100 milyar dolar olduğu biliniyor.

Heard'in tazminat olarak 10 milyon dolar ve 350 bin dolar cezai tazminat dahil olmak üzere zararları nasıl karşılayacağına dair spekülasyonlar yer alıyor. Mahkeme kararına göre Heard, Depp'ten 2 milyon dolar alacak ve ona ödemesi gereken 8 milyon dolardan biraz daha fazla ödeme yapması gerekecek.

Duruşma sırasında Amber Heard, 2017'de Depp'ten boşandıktan sonra hayır kurumlarına 7 milyon dolar bağışlayamadığını, çünkü eski kocasının kendisine 50 milyon dolarlık dava açtığını itiraf etti. Heard ifadesinde, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ne (ACLU) bağışlamayı taahhüt ettiği parayla ilgili olarak, "Tüm taahhütlerimi yerine getirme niyetindeyim" ifadelerini kullandı.

Heard ise yargılanması esnasında, filmlerin gişedeki performanslarına dayalı olarak kendisine Aquaman için 1 milyon dolar ve Aquaman ve Kayıp Krallık için 2 milyon dolar ödendiğini de onayladı. Amber Heard, eğer temyize gitmemeye karar verirse, mevcut ve gelecekteki maaşları haczedilebilir.

Heard iflas başvurusunda da bulunabilir. Fakat bu durum 8 milyon dolarlık tazminatı ödemekten kurtarsa da 350 bin dolar cezai tazminat ödemek zorunda kalabilir. Depp ise herhangi bir parasal tazminattan feragat etmeye karar verebilir fakat şu ana dek bu konudaki niyetiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle olay olduGömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle olay oldu
Barış Akarsu hakkındaki tepki çeken sözlerden sonra flaş karar! Barış Akarsu hakkındaki tepki çeken sözlerden sonra flaş karar!
Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadıŞeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'

Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'

Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler

Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam!

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam!

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.