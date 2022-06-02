Amber Heard ve Johnny Depp'in servetleri ne kadar? Dava sonucu sonrası olay oldu! Amber Heard ve Johnny Depp ne kadar servete sahip?

Johnny Depp Amber Heard davasında jüri, Amber Heard’ı suçlu buldu. Sonuca göre, 36 yaşındaki aktris için finansal risk oluşturan 15 milyon dolar tazminat ödemesini emretti. Heard’in serveti henüz tam net olarak bilinmese de, ünlü yıldızın televizyon ve “Aquaman” ve “Aquaman 2” gibi filmlerdeki çalışmaları için milyonlar kazandığı biliniyor.

JOHNNY DEPP VE AMBER HEARD'İN SERVETLERİ NE KADAR?

Heard, daha önce, ACLU dahil hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt ettiği 2016 boşanmasının sonrası Depp’ten 7 milyon dolarlık bir anlaşma almıştı. Duruşma sırasında ise bunu henüz yapmadığını söyledi. Heard'ün servetinin 8 milyon dolar, Depp'in ise 100 milyar dolar olduğu biliniyor.

Heard'in tazminat olarak 10 milyon dolar ve 350 bin dolar cezai tazminat dahil olmak üzere zararları nasıl karşılayacağına dair spekülasyonlar yer alıyor. Mahkeme kararına göre Heard, Depp'ten 2 milyon dolar alacak ve ona ödemesi gereken 8 milyon dolardan biraz daha fazla ödeme yapması gerekecek.

Duruşma sırasında Amber Heard, 2017'de Depp'ten boşandıktan sonra hayır kurumlarına 7 milyon dolar bağışlayamadığını, çünkü eski kocasının kendisine 50 milyon dolarlık dava açtığını itiraf etti. Heard ifadesinde, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ne (ACLU) bağışlamayı taahhüt ettiği parayla ilgili olarak, "Tüm taahhütlerimi yerine getirme niyetindeyim" ifadelerini kullandı.

Heard ise yargılanması esnasında, filmlerin gişedeki performanslarına dayalı olarak kendisine Aquaman için 1 milyon dolar ve Aquaman ve Kayıp Krallık için 2 milyon dolar ödendiğini de onayladı. Amber Heard, eğer temyize gitmemeye karar verirse, mevcut ve gelecekteki maaşları haczedilebilir.

Heard iflas başvurusunda da bulunabilir. Fakat bu durum 8 milyon dolarlık tazminatı ödemekten kurtarsa da 350 bin dolar cezai tazminat ödemek zorunda kalabilir. Depp ise herhangi bir parasal tazminattan feragat etmeye karar verebilir fakat şu ana dek bu konudaki niyetiyle ilgili bir açıklama yapmadı.



