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Ambulans şoförüne darp anı saniye saniye kaydedildi

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 23.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

Bakırköy'de yol verme tartışması nedeniyle bir sürücü, ambulans şoförüne saldırdı. Uzun süre ambulans şoförünü darp eden sürücü çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından araca binip olay yerinden uzaklaştı. Sürücünün, hasta almaya gittiğini söyleyen ambulans şoförüne, "Madem hasta almaya gidiyorsun, neden tepe lamban yanmıyor, neden sirenin çalmıyor?" diyerek saldırdığı iddia edildi.

Olay Bakırköy, Kartaltepe Mahallesi'nde geçen perşembe akşamı saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Ambulans sürücüsü İbrahim Kara ile iki sağlık personeli nakil olacak bir hasta için yola çıktı. İddialara göre ambulans Terakki Caddesi üzerine geldiği sırada bir araç ile karşı karşıya geldi. Bir süre aracın içinden ambulans şoförü ile tartışan sürücü aracını biraz ileri aldıktan sonra aracından indi. Ambulansın yanına gelen sürücü, İbrahim Kara'ya neden yol vermedin diyerek tepki gösterdi. Kara ise hasta almaya gittiğini söyledi.

SALDIRIYA UĞRAYIP DARP EDİLMESİNE RAĞMEN NAKİL OLACAK HASTAYI DÜŞÜNDÜ

Sürücü cevap üzerine, "Madem hasta almaya gidiyorsun, neden tepe lamban yanmıyor, neden sirenin çalmıyor?" diyerek Kara'ya saldırdı. Aracın sürücüsünün ambulans şoförüne saldırdığını gören çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından, sürücü aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, nakil olacak hasta için başka bir ambulans sevk edildi. Darp raporu alan Kara, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kısa sürede sürücü B.K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan B.K. adliyeye sevk edildi. B.K.'nın savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

SALDIRI ANI HEM GÜVENLİK KAMERASINDA HEMDE CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİNDE

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, iki aracın karşı karşıya gelmesi görülüyor. B.K.'nın aracın içinden tepki gösterdikten sonra aracını ileri alması ve araçtan inerek ambulansın yanına gelmesi kayıtlara yansıyor. Camı açık ambulanstan şoförle tartışan B.K. daha sonra şoföre vurmaya başlıyor. Şoför ambulansı hareket ettirmeye çalışsa da bunu başaramıyor. Çevreden yetişen vatandaşların araya girmesinin ardından B.K. aracına binip ayrılıyor. Öte yandan yaşanan olayı bir araç sürücüsü de cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Bakırköy ambulans

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Adam hakli neden tepe lamban yok neden siren calmiyorsun
Her halükarda geçiş önceliği olan ambulansa yol vermeyen zihniyet ile aynı yolu paylaşmak ne talihsizlik. “Yayalara öncelih?'H\?[[H^Y?[[X[?,[?p??1g?[??,H[???[??K
adalet geregini yapacaktir
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