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Ambulansa yol vermeyen araç sürücüsü hakkında Bakan Koca'dan açıklama

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 01.03.2019 13:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada infiale yol açan, ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüyle ilgili olarak, "Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. Sayın İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum" dedi.

Bakan ayrıca, sigara paketlerindeki yeni dönemle ilgili olarak, "Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda özellikle uyarıcı birtakım yaklaşımlarla markanın da bir bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz. O nedenle logo yerine sadece yüzde 5'lik ismin olduğu yüzde 85 düz sigara paketi uygulamasına temmuz ayından itibaren geçiyor olmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ambulans fahrettin koca

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