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Ambulansa yol vermeyen magandanın ifadesi ortaya çıktı!

okan.akin okan.akin
HABER  | 01.03.2019 16:32 | Son Güncelleme

D-100 Karayolunda ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü M.E.Y.'nin poliste verdiği ifadede, "Avcılar istikametine ilerlerken sol şeritte olan ambulans sirenleri yaktı. Önümüzde ilerleyen aracı sıkıştırınca araç bir anda benin önüme kırdı, kaza yapacaktım. Ambulans sirenlerini kapatarak yoluna devam etti. Sonrasında sinirlendim" dediği öğrenildi.

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde lüks araç, ambulansın ilerlemesini engellemeye çalışırken görüntülenen M.E.Y. kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Sürücüye, "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL ve "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan 108 TL ve "Aksi bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1002 lira olmak üzere toplam olmak üzere toplam 1326 lira para cezası kesildi.

"SADECE ŞOFÖR OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Sürücü adli işlemlerin tamamlanması için Bahçelievler Polis merkezine teslim edildi. Poliste ifade veren M.E.Y'nin aracın patronuna ait olduğunu söylediği öğrenildi. M.E.Y'nin ifadesinde, "Avcılar istikametine ilerlerken sol şeritte olan ambulans sirenleri yaktı. Önümüzde ilerleyen aracı sıkıştırınca araç bir anda benin önüme kırdı, kaza yapacaktım. Ambulans sirenlerini kapatarak yoluna devam etti. Sonrasında sinirlendim. Ambulansın içini gözle kontrol ettim. Sadece şoför olduğunu gördüm. Camı açarak 'ne yapıyorsun' dedim. Ambulans sürücüsü bana el kol hareketi yaptı. Bir süre onun önünde gidip daha sonra ondan uzaklaştım" dediği belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ambulans Avcılar

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Adam haklı bazen ambulans soforleri sirenleri kendi cikari icin kullaniyor
Ambulans kendi cikari icin kullanmaz ambulans ya hastaneye yetismek icin acele eder yada hastaya giderken kimse ambulansla sehiricinde tur atmaya cikmaz
köpek sen ne bok sanıyorsun kendini
Kameralar izlenip ambulansin icinde hasta olup olmadigi, ya da bir ihbara gidip gitmedigi kayitlardan bulunmali, Bu elemana gereken ceza verilir zaten, ama anlattiklari dogru ise ki bizlerinde basina geliyor, ambulans soforleri acayip keyfi davraniyor, o zaman o sofor meslekten kovulmali
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