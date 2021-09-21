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Amelia Gray Hamlin transparanın altına sütyen giymedi

21.09.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yaşındaki model Amelia Hamlin ile 38 yaşındaki televizyon ünlüsü Scott Disick'ten ayrılmasıyla gündemdeydi. Genç model son olarak katıldığı partideki iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Amelia Gray Hamlin transparanın altına sütyen giymedi

20 yaşındaki genç model Amelia Gray Hamlin aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Bir dönem Kourtney Kardashian ile evli olan, 3 çocuk babası Scott Disick geçtiğimiz günlerde eski karısı hakkında attığı mesajların ifşa olmasıyla gündeme gelmişti. Disick'in sevgilisi Amelia Hamlin ise o mesajlardan sonra sevgilisini terk etmişti.

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Ayrılığın ardından gecelerde sık görüntülenmeye başlayan model son olarak erfect Magazine partisinde ortaya çıktı. Amelia Hamlin geceye oldukça iddialı bir kıyafetle katıldı.

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Tamamen transparan bir tercihte bulunan Hamlin göğüslerini kapamak için bir çaba harcamadı. Sütyen giymeyen ve göğüs uçlarını da sergilemekten çekinmeyen ünlü model herkesi kendine baktırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Scott Disick
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