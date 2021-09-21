Amelia Gray Hamlin transparanın altına sütyen giymedi

20 yaşındaki genç model Amelia Gray Hamlin aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Bir dönem Kourtney Kardashian ile evli olan, 3 çocuk babası Scott Disick geçtiğimiz günlerde eski karısı hakkında attığı mesajların ifşa olmasıyla gündeme gelmişti. Disick'in sevgilisi Amelia Hamlin ise o mesajlardan sonra sevgilisini terk etmişti.

Ayrılığın ardından gecelerde sık görüntülenmeye başlayan model son olarak erfect Magazine partisinde ortaya çıktı. Amelia Hamlin geceye oldukça iddialı bir kıyafetle katıldı.

Tamamen transparan bir tercihte bulunan Hamlin göğüslerini kapamak için bir çaba harcamadı. Sütyen giymeyen ve göğüs uçlarını da sergilemekten çekinmeyen ünlü model herkesi kendine baktırdı.

