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Amelia Gray Hamlin yine sınırları zorladı! Göğüslerini eliyle kapattı

27.03.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'un tanınan çiftlerinden Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın kızı Amelia Gray Hamlin cesur pozları ve iddialı tarzı ile sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü model bu defa yine sınırlarını zorladı. Göğüslerini eliyle kapatıp cesur pozlar verdi.

Amelia Gray Hamlin yine sınırları zorladı! Göğüslerini eliyle kapattı

Amelia Gray Hamlin sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 21 yaşındaki ünlü model Amelia Gray Hamlin bu defa yine sınır tanımadı.

Amelia Gray Hamlin

Ünlü isim göğüslerini elleriyle kapatıp iddialı pozlar verdi. Genç modelin bu paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Amelia Gray Hamlin 1

2001 doğumlu genç model son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü modelin üstsüz paylaşımına takipçileri; 'Seni özledim', 'Çok güzel', 'Sadece kendin ol' gibi yorumlar yaptılar.

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Amelia Gray Hamlin son dönemlerin en çok konuşulan ve popüler isimlerinden biri. Modellik yapan genç kadın hem birçok büyük projede yer aldı hem de sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi var.

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Amerikalı genç kadının ismi gerek podyumdaki başarılarıyla gerek özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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