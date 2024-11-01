Soyadı krizinde karar çıktı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a kötü haber! Sert açıklama geldi...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz sene ağustos ayında Muhammet Aydın ile evlenerek üçüncü kez nikah masasına oturmuştu. Son aylarda ise kızının düğününe gitmeyen Ferdi Tayfur ve kızıyla soyadı krizi yaşıyor.

Ferdi Tayfur, kızının soyadını ticari amaçlı kullanmasını istemediği ve kullanmaya devam ederse suç duyurusunda bulunacağını belirtmişti. 'Tayfur soyismini bana leylekler vermedi. Babamsın ya, o yüzden soyadım Tayfur. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size.' açıklamasını yapmıştı. "Bu benim öz babamın soyadı ve sen bunun için benden 50 milyon TL mi istiyorsun? 50 milyon TL olmazsa da yüz 58 hisse mi istiyorsun? Utandım." demişti.

FERDİ TAYFUR AÇIKLAMA YAPTI!

Sonunda da mahkemelik olan baba kızla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ferdi Tayfur'un avukatı yaptığı açıklamada "Tarafımızca, Muhammed Aydın aleyhine, müvekkilimiz Ferdi Tayfur adına İstanbul 4'üncü Fikri Sınayi Haklar Hukuk Mahkemesi 2024/162 e. sayılı dosyası ile açmış olduğumuz "Tuğçe Tayfur Store" markasına ilişkin Marka Hükümsüzlüğü davamızda yerel mahkemenin 15/10/2024 tarihli ara kararı uyarınca ilgili markanın 3'üncü şahıslara devir ve temlikinin ihtiyati tedbiren önlenmesine karar verilmiştir. İş bu davamızın sonucunda alınacak karar ile de söz konusu markaya ait franchising alan şahıs veya şirketlerin de hukuksal olarak etkilenebileceği kuvvetle muhtemel olup kamuoyuna tarafımızca saygılarımız duyurulur." ifadelerine yer verdi.

TUĞÇE TAYFUR YANITSIZ BIRAKMADI!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ise bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından avukata seslendi. "Avukat bey paylaştığınıza dikkat mi etseniz çünkü benim bayilerime elinizi uzatamayacağınıza karar verilmiş. Biz 4 aylık bebeğimizle her gün işe gelip açılışlara gidip tırnaklarımızla kazıdığımız bu markayı vallahi vermeyeceğiz." dedi.