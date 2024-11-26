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Americano tarifi: Americano nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 23:03
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Latte, mocha, cappucino gibi farklı aromalı içeceklerin hazırlanış aşamalarında büyük bir yeri olan espresso bu kez Americano tarifinde kendini gösteriyor. Evde kendi kahvesini yapmak isteyenlere işte Americano tarifi!

Americano tarifi: Americano nasıl yapılır?
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Kaç bardak 1
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 5dk
Kalori/Porsiyon 90kal

Americano tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanmanız ve birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli olacak. Bir kişi için 1 bardak ölçüde yapabileceğiniz aşağıdaki tarifin malzemelerini artırarak daha fazla kişi için de hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 ölçek espresso
  • 1 bardak kaynar su

TARİF

  • Espressoyu hazırlayın.
  • Üzerine 1 bardak kaynar su ekleyin.
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Anahtar Kelimeler:
kahve tarif
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