Americano tarifi: Americano nasıl yapılır?

Americano tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanmanız ve birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli olacak. Bir kişi için 1 bardak ölçüde yapabileceğiniz aşağıdaki tarifin malzemelerini artırarak daha fazla kişi için de hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER 1 ölçek espresso

1 bardak kaynar su