Americano tarifi: Americano nasıl yapılır?

Latte, mocha, cappucino gibi farklı aromalı içeceklerin hazırlanış aşamalarında büyük bir yeri olan espresso bu kez Americano tarifinde kendini gösteriyor. Evde kendi kahvesini yapmak isteyenlere işte Americano tarifi!
Americano tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanmanız ve birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli olacak. Bir kişi için 1 bardak ölçüde yapabileceğiniz aşağıdaki tarifin malzemelerini artırarak daha fazla kişi için de hazırlayabilirsiniz.
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