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Amerika Birleşik Devletleri’nde aşırı sıcaklardan 2 bin sığır telef oldu! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

17.06.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kansas eyaletinde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcak ve nemli hava nedeniyle en az 2 bin büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

100 milyondan fazla kişinin aşırı sıcak uyarısı altında bulunduğu ülkede, Kansas'ta 10 ila 14 derece sıcaklık artışı görüldü.Yetkililer, çiftliklerde toplu halde tutulan sığırların aniden bastıran aşırı sıcak ve neme uyum sağlayamadığını, üreticilerin sprinkler sistemi ile hayvanları serin tutmaya ihtiyacı olabileceği konusunda uyarıyor. Çiftliklerde yetiştirilen yüzlerce sığırın toplu telef görüntülerinden bazıları sosyal medyaya da yansıdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Kansas Sağlık ve Çevre Departmanı yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvan tesisi sahiplerinin karkasların imhasına yardımcı olmak için departmanla temasa geçtiğini kaydetti. Açıklamada, mevsim normallerinin çok üstündeki aşırı sıcak, nem ve az rüzgar nedeniyle eyaletin güney batı bölgesinde en az 2 bin büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

İnsan sayısının iki katı sığırın bulunduğu Kansas eyaleti, sığır eti üretimi ve ihracatında ülkede ilk üçte yer alıyor. (AA)

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Amerika
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