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  4. Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdiren öğretmen görevinden men edildi

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdiren öğretmen görevinden men edildi

17.06.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki bir okulda Emma Wright isimli 41 yaşındaki bir resim öğretmeni sınıfta ilginç bir uygulama yaptı. Öğrencilerinin soyunmasına izin veren öğretmen birbirlerinin fotoğraflarına çekmelerini ve resimlerini yapmalarını istedi. Ellerinde alkol şişeleriyle resim yapan öğrencilerin fotoğraflarının keşfedilmesi üzerine Wright görevinden men edildi.

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdiren öğretmen görevinden men edildi

İngiltere'deki bir okulda resim öğretmeni olan 41 yaşındaki Emma Wright, daha önceki derslerinde öğrencileriyle müstehcen resimler yapan bir sanatçıyı paylaştığını anlattı. Sanatçının çalışmalarının cinsellik öğelerini barındırmadığını söyleyen öğretmen benzer bir uygulamayı sınıfında yapmak istedi. Öğrencilerinin sadece iç çamaşırıyla sınıfta sigara ve alkol tüketmesine izin veren öğretmen yönetim tarafından fark edilince işinden kovuldu.

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SAVUNMASI YETERLİ OLMADI

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Resim öğretmeni, öğrencilerine sanatın çılgınlığını ve yaratıcılığın sınırlarını aşmaları gerektiğini öğretmeye çalıştığını ifade ederken, “Her şey sanat için” dedi. Ancak resim öğretmeninin savunması yeterli olmadı ve profesyonel öğretim standartlarını ciddi şekilde ihlal ettiği için görevinden süresiz bir şekilde men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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