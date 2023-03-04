Amerika Birleşik Devletleri’nde silahlı saldırı! 3 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. KTVT-TV'ye göre, Teksas'ın Italy bölgesindeki evde dün yerel saatle 16.00 civarında saldırı olduğu yönünde ihbar alındı.Saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan 2 çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı.WFAA-TV'nin haberine göre, Ellis bölgesinde söz konusu 5 çocuğun annesi olduğu belirtilen kadın gözaltına alındı.(AA)

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Teksas Aile ve Koruma Hizmetleri Departmanı yaptığı açıklamada, "Bu anlaşılmaz trajedi bizi şok etti ve bunun nasıl ve neden olduğunu araştırmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz." dedi. Ellis County Şerif Departmanı soruşturmayı yürütüyor.