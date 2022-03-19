Amerika’da dehşet anları! Polisi sırtından bıçakladı, silahlar konuştu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan ilginç bir olay dünya manşetlerindeki yerini aldı. 47 yaşındaki Yan Li ismindeki kadın polis ekiplerinin kapısını çalması ve mahkeme kararını gösteren kağıdı uzatması üzerine sinir krizi geçirdi. Tebligatı polislerin yüzüne kapatarak kapıyı kapatan Li, ikinci kez kapısı çalındığında kimsenin beklemediği bir tepkiyle cevap verdi. Eline aldığı bıçakla kapıyı yeniden açan Li, polis ekiplerine saldırdı. Polisler kendisine plastik mermi sıkmasına rağmen Li, bıçaklı saldırısına devam etti.

EMNİYET GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Yere düşen bir polis memurunu sırtından bıçaklayan Li, diğer polislerin kendisine ateş etmesi sonucu öldürüldü. Emniyet olaya dair görüntüleri eğitim vermesi açısından yayınladı. Polisler hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak olaya dair araştırmalar derinleştirildi.



