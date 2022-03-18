Servis şoförü direksiyon başında öldü! Devreye öğrenciler girerek güvenli bir bölgeye sürdü

Bir okul otobüsü şoförü tıbbi bir acil durumun ardından direksiyon başındayken hayatını kaybetti. Araçta bulunan iki lise öğrencisi soğukkanlılığını koruyarak duruma müdahale etti. Direksiyona başına geçen lise öğrencileri devasa aracı güvenli bir yere götürerek kahramanca bir hareket sergiledi.

KRİZİ SOĞUKKANLILIKLARI ÖNLEDİ

77 yaşındaki Arthur McDougall, bir okul servis otobüsünü ABD'nin Maine kentinde sabah 7.30 sularında Route 201'den aşağı sürerken direksiyon başında trajik bir olay yaşadı. Polislerin raporuna göre otobüste o sırada 14 ortaokul ve lise öğrencisi vardı. Maine Okul İdari Bölgesi 75 Geçici Müfettiş Robert Lucy, iki öğrencinin okul otobüsünü Cathance Nehri yakınında güvenli bir durağa getirdiğinde daha fazla krizin önlendiğini doğruladı.

YOLDAN GEÇEN BİR KİŞİ YARDIM ETTİ

Otobüsün güvenli bir bölgeye doğry hareket etmesini sağlayan öğrenciler daha sonrasında polise ve ambulansa haber verdiklerini söyledi. Yoldan geçen bir kişinin otobüsü park etmeye yardım etmesiyle büyük bir facia önlendi. Olay yerine gelen iki polis memuru, yaşlı sürücüye kalp masajı yapmaya başladı ve ardından Portland'daki Maine Tıp Merkezi'ne götürüldü. Sürücünün yaşadığı krizden sonra öldüğü resmi kaynaklarca doğrulandı.

Müfettiş Lucy olayın sonrasında, "Bu sabah hastaneye nakledilen otobüs şoförümüz Arthur McDougall'ın vefat ettiğini size bildirmek için büyük bir üzüntüyle yazıyorum. Arthur'un ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Bu, paylaşılması ve işlenmesi çok zor bir haber. Yarın ve önümüzdeki günlerde okullarımızda ve İlçe binalarımızda tüm öğrenci ve personele destek olacak danışmanlarımız olacak." ifadelerini kullandı.



