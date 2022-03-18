Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Servis şoförü direksiyon başında öldü! Devreye öğrenciler girerek güvenli bir bölgeye sürdü

Servis şoförü direksiyon başında öldü! Devreye öğrenciler girerek güvenli bir bölgeye sürdü

18.03.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

77 yaşındaki okul otobüsü şoförü Arthur McDougall, direksiyon başında tıbbi bir olay geçirdi ve aniden öldü. Ortaokul ve lise öğrencileri aracı güvenli bir bölgeye çekerek olası bir kazanın önüne geçmeyi başardı.

Servis şoförü direksiyon başında öldü! Devreye öğrenciler girerek güvenli bir bölgeye sürdü

Bir okul otobüsü şoförü tıbbi bir acil durumun ardından direksiyon başındayken hayatını kaybetti. Araçta bulunan iki lise öğrencisi soğukkanlılığını koruyarak duruma müdahale etti. Direksiyona başına geçen lise öğrencileri devasa aracı güvenli bir yere götürerek kahramanca bir hareket sergiledi.

KRİZİ SOĞUKKANLILIKLARI ÖNLEDİ

okul otobüsü

77 yaşındaki Arthur McDougall, bir okul servis otobüsünü ABD'nin Maine kentinde sabah 7.30 sularında Route 201'den aşağı sürerken direksiyon başında trajik bir olay yaşadı. Polislerin raporuna göre otobüste o sırada 14 ortaokul ve lise öğrencisi vardı. Maine Okul İdari Bölgesi 75 Geçici Müfettiş Robert Lucy, iki öğrencinin okul otobüsünü Cathance Nehri yakınında güvenli bir durağa getirdiğinde daha fazla krizin önlendiğini doğruladı.

4 yıl bekledi! Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı, görenler inanamadı4 yıl bekledi! Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı, görenler inanamadı

YOLDAN GEÇEN BİR KİŞİ YARDIM ETTİ

Otobüsün güvenli bir bölgeye doğry hareket etmesini sağlayan öğrenciler daha sonrasında polise ve ambulansa haber verdiklerini söyledi. Yoldan geçen bir kişinin otobüsü park etmeye yardım etmesiyle büyük bir facia önlendi. Olay yerine gelen iki polis memuru, yaşlı sürücüye kalp masajı yapmaya başladı ve ardından Portland'daki Maine Tıp Merkezi'ne götürüldü. Sürücünün yaşadığı krizden sonra öldüğü resmi kaynaklarca doğrulandı.

Müfettiş Lucy olayın sonrasında, "Bu sabah hastaneye nakledilen otobüs şoförümüz Arthur McDougall'ın vefat ettiğini size bildirmek için büyük bir üzüntüyle yazıyorum. Arthur'un ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Bu, paylaşılması ve işlenmesi çok zor bir haber. Yarın ve önümüzdeki günlerde okullarımızda ve İlçe binalarımızda tüm öğrenci ve personele destek olacak danışmanlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

30 yıl sonra ilkokul öğretmenini bulup intikam aldı! “Ben parmak kaldırdığımda başkasını seçiyordu”30 yıl sonra ilkokul öğretmenini bulup intikam aldı! “Ben parmak kaldırdığımda başkasını seçiyordu”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en büyüğü! Meydan okudu ama...Dünyanın en büyüğü! Meydan okudu ama...
Pantolonunu indirmeye çalıştı! Karşısında twerk yapılınca...Pantolonunu indirmeye çalıştı! Karşısında twerk yapılınca...
Savaşı fırsata çevirmek istediler! Bebekleri alıp sınırdan...Savaşı fırsata çevirmek istediler! Bebekleri alıp sınırdan...
Anahtar Kelimeler:
Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İtirafı gündem oldu! “Flört uygulamalarını kullanmak...”

İtirafı gündem oldu! “Flört uygulamalarını kullanmak...”

Şoke eden cinsel ilişki sözleri! “Bir pop yıldızıyla üçlü...”

Şoke eden cinsel ilişki sözleri! “Bir pop yıldızıyla üçlü...”

Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü

4 yıl bekledi! Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı

4 yıl bekledi! Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.