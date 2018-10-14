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Amerika'da kapalı bir cenaze evinde 11 bebek cesedi bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

Amerika, Detroit kentinde kapanan bir cenaze evinin tavan arasındaki 11 bebek cesedini konuşuyor.

Amerika'da kapalı bir cenaze evinde 11 bebek cesedi bulundu

Bir ihbar üzerine polis, ABD’nin Detroit kentindeki bir kapalı cenaze evine girdi. Cuma günü evde yapılan aramada, 11 bebek cesedi çürümüş halde bulundu.

Binada yapılan araştırmada başka şüpheli bir şey bulunamadı. Bebekler hakkındaki otopsi raporu bekleniyor. Cenaze evinin cesetlere kötü davranıldığı gerekçesiyle kapalı olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Milliyet

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Anahtar Kelimeler:
ABD bebek cesetleri CNN International

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